Пасажири реєструють багаж в аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Справжній кошмар для мандрівників прибувши до омріяного курорту, виявити, що валіза із речами пошкоджена. Інколи це може бути невелика подряпина чи тріщина, проте часто доводиться робити непередбачувані витрати. Досвідчена мандрівниця розповіла, як отримати компенсацію від авіакомпанії в такій ситуації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки katrin_on_ice в соцмережі Instagram.

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Авіакомпанія розбила валізу

Мандрівниця поскаржилася, що їй зламали валізу в аеропорту і відмовили у повній компенсації.

Вона закликала пасажирів завжди пам'ятати, якщо вам розбили, пошкодили або зламали валізу, ні в якому разі не можна покидати зону прильоту.

"Зразу ж зверніться до стійки Lost and Found. Ми летіли польською компанією LOT, звернулись до цієї стійки, нам все пояснили і дали заповнювати документ", — поділилась дівчина.

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В пасажира при собі повинен бути паспорт, офіційний посадковий талон та багажна бирка. Мандрівниця розповіла, що заповнила заявку про пошкодження багажу і їй надали різні папери. В них був штрих-код, за яким вона мала заповнювати ще одну заяву на повернення коштів протягом двох тижнів.

"Я зразу ж заповнила цю заявку і вказала приблизну вартість валізу. Але повернути всю вартість мені відмовили, бо вимагали підтвердження ціни", — додала вона.

Мандрівниця розповіла, що в LOT запропонували їй компенсацію 50% від вартості валізи. Вона надала свої реквізити і десь через кілька тижнів отримала компенсацію на свою картку.

Дівчина підкреслила, що для повної компенсації пошкоджень авіакомпанією дуже важливо зберігати чеки, коли купуєте нову валізу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.

Також Новини.LIVE писали, скільки пасажирських аеропортів працює у Польщі та який із них найбільший. У країні налічують 15 цивільних аеропортів, а лідером за пасажиропотоком залишається варшавський аеропорт імені Фредерика Шопена. Він розташований за 8–10 км від центру столиці та обслуговує рейси до багатьох міст Європи.