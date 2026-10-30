Путешествие на самолете: как получить компенсацию за чемодан, поврежденный авиакомпанией

Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Для каждого пассажира настоящий кошмар — увидеть поврежденный чемодан, ожидая его на багажной ленте. Однако не стоит переживать, ведь существует специальная норма международного права, которая защищает туристов в случае повреждения или утери багажа авиакомпанией. Однако для получения компенсации необходимо выполнить несколько важных шагов.

Об этом говорится в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

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Как получить компенсацию за чемодан от авиакомпании

Один из пользователей сети пожаловался на то, что авиакомпания повредила его чемодан. На опубликованных кадрах видна огромная вмятина на одной из его сторон. Из-за сильных повреждений чемодан уже невозможно отремонтировать и использовать дальше.

"Как думаете, нормально ли получить такой чемодан в аэропорту?", — написал путешественник.

Одна из опытных пассажирок посоветовала мужчине, не выходя из аэропорта, обратиться в киоск авиакомпании.

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"Заполните отчет PIR, спокойно езжайте домой. Затем отправьте на сайт авиакомпании фото чемодана, номер PIR и чек с указанием стоимости чемодана", — написала она.

По словам туристки, аналогичным образом она уже получила компенсацию за 7 разбитых чемоданов. Она подчеркнула, что оформлять PIR обязательно, ведь без него шансов получить возмещение очень мало.

По общему правилу, у пассажиров должен быть PIR, согласно которому компания зарегистрировала, что повреждение чемодана произошло во время перелета и не при выходе из аэропорта.

"Авиакомпания учитывает пропорциональный износ чемодана с годами, а затем возвращает средства. Мне давали ваучер на покупку чемодана в их интернет-магазине, то есть деньги как таковые не возвращают (в моем случае)", — подытожила туристка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.