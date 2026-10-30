Подорож літаком: як отримати компенсацію за валізу, пошкоджену авіакомпанією

Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Для кожного пасажира справжній кошмар, якщо під час очікування на багажній стрічці вони побачать пошкоджену валізу. Проте не варто переживати, адже існує спеціальна норма міжнародного права, яка захищає туристів у разі пошкодження або втрати багажу авіакомпанією. Проте для відшкодування, потрібно дотриматися кількох важливих кроків.

Про це йдеться в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Як отримати компенсацію за валізу від авіакомпанії

Один з користувачів мережі поскаржився на те, що авіакомпанія пошкодила його валізу. На опублікованих кадрах помітна величезна вм'ятина на одній з її сторін. Через сильні пошкодження валізу вже не можна відремонтувати і користуватись далі.

"Як думаєте, норм отримати таку валізу в аеропорті", — написав мандрівник.

Одна із досвідчених пасажирок порекомендувала чоловікові не виходячи з аеропорту звернутися до кіоску авіалінії.

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"Робите PIR report, їдете спокійно додому. Потім відправляєте на сайті авіакомпанії фото валізи, PIR номер та чек із вартістю валізи", — написала вона.

За словами туристки, аналогічним чином вона вже отримала компенсацію за 7 розбитих валіз. Вона підкреслила, що робити PIR обовʼязково, адже без нього шансів отримати відшкодування дуже мало.

За загальним правилом, у пасажирів має бути PIR, відповідно до якого компанія зареєструвала, що дефект валізи стався на траєкторії перельоту і не виходячи з аеропорту.

"Авіакомпанія відраховує пропорційну деградацію валізи з роками, і тоді повертає кошти. Мені давали ваучер на покупку валізи у їх онлайн магазині, тобто кошти як такі не повертають ( у моєму випадку)", — підсумувала туристка.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.