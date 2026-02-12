Видео
Главная Транспорт Как отдельная страна — чем удивляет пассажиров аэропорт Дубая (DXB)

Как отдельная страна — чем удивляет пассажиров аэропорт Дубая (DXB)

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 12:34
Международный аэропорт Дубая (DXB) — как выглядит и что предлагает пассажирам
Международный аэропорт Дубая (DXB). Фото: Reuters

Международный аэропорт Дубая (DXB) является главным транспортным узлом Объединенных Арабских Эмиратов. Он расположен в Аль-Гархуде, примерно в 14 км от знаменитой башни Бурдж-Халифа.

Новини.LIVE подробнее расскажут об этом огромном международном аэропорте.

Что известно о Международном аэропорте Дубая

DXB является одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании.

Аэропорт также является хабом для авиакомпании Emirates Airlines и крупного лоукост-перевозчика flydubai.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сколько терминалов насчитывает DXB

DXB функционирует как оживленный авиационный узел с тремя крупными терминалами.

Терминал 1 — это самый старый и один из крупнейших терминалов, который обслуживает широкий спектр международных рейсов. Он имеет зал D с многочисленными выходами на посадку.

Терминал 2 служит хабом для Flydubai и обслуживает в основном внутренние и чартерные рейсы, а также некоторые международные маршруты.

Терминал 3 выделен для полетов авиакомпании Emirates Airlines, а также некоторых рейсов Qantas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Терминалы 1 и 3 удобно расположены друг возле друга, что делает пересадки между этими двумя терминалами быстрыми и легкими. До Терминала 2 можно добраться на авто за несколько минут.

Зоны отдыха в Международном аэропорту Дубая

В Терминале 1 обустроили зал ожидания Ahlan First Class. Здесь есть разнообразные кафе и рестораны, душевые, камеры хранения, высокоскоростной Интернет, экраны с информацией о рейсах и комнаты отдыха.

Билеты в лаунж могут приобрести все пассажиры, независимо от авиакомпании и класса обслуживания. Цены стартуют от 250 дирхамов (примерно 70 долларов).

В Терминале 3 обустроили зал ожидания Plaza Premium Lounge, который был оформлен в стильном арабском стиле.

Здесь есть удобные кресла, частные семейные апартаменты, комнаты для курения, душевые, зоны отдыха, а также есть ресторан "Aerobar", где блюда готовят при посетителях. Цены за вход здесь стартуют от 220 дирхамов (примерно 60 долларов).

None - фото 1
"Aerobar" в DXB. Фото: tripadvisor.com

Кроме того, в Терминале 3 находится Dubai International Hotel, где пассажиры могут восстановить силы после позднего прибытия или поспать перед утренним рейсом.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
