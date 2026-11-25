Пассажирка в поезде. Фото: PKP Intercity/Facebook

Из-за закрытого воздушного пространства украинцы вынуждены ездить за границу на поездах и автобусах. На поездку пассажиры тратят не только много нервов, но и денег. Опытная путешественница рассказала, как удобнее всего и выгоднее всего добраться из Украины в Германию через Перемышль.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница liudmyla.rusina в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Как не переплачивать за поездки в Германию

Путешественница порекомендовала покупать билеты заранее, за 20 дней, ведь их быстро раскупают. Однако если вы не успели забронировать места, можно попробовать купить два отдельных билета на один рейс, в частности, Киев-Винница, Винница-Перемышль.

Туристка рассказала, что в первых вагонах таможенный контроль обычно длится до 10 минут, поэтому лучше бронировать места в них.

"Времени на пересадку оставляйте минимум 3–4 часа в сегодняшних условиях. Границу здесь пересекают уже в Перемышле, на перроне. Вокзал хороший, теплый, имеет два зала, достаточно сидений. Единственный минус — отсутствие лифтов. Поэтому с тяжелыми чемоданами непросто", — поделилась путешественница.

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Она предупредила, что польские поезда не ждут украинские в случае опоздания, а потому, если вам не повезло и вы не успели, необходимо со своими билетами подойти к железнодорожной кассе на вокзале.

"В большинстве случаев кассиры идут навстречу и выдают билет на следующий рейс или ставят штамп на ваш старый билет. Таким образом, вы можете ехать дальше, но без гарантии места", — рассказала путешественница.

Пассажиры также могут обратиться в пункт помощи украинцам в Перемышле. Если у вас есть штамп из польской кассы, подтверждающий, что вы задержались не по своей вине, в Германии можно обратиться в Reisezentrum, показать им проштампованный билет и попросить поставить немецкую печать.

Стоит помнить, что билеты на польские поезда также можно купить у проводников, но они дороже, без места и действительны только на территории Польши.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европе появится "железнодорожный" Ryanair. Компания Nox Mobility в следующем году запустит альтернативу короткомагистральным авиарейсам. Цены на билеты будут доступными.

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