Пасажирка в потязі. Фото: PKP Intercity/Facebook

Через закрите небо українці вимушені їздити за кордон потягами та автобусами. На дорогу пасажири витрачають не лише багато нервів, а й коштів. Досвідчена мандрівниця розповіла, як найзручніше та найвигідніше дістатися з України до Німеччини через Перемишль.

Відповідний ролик оприлюднила користувачка liudmyla.rusina в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Як не переплачувати за поїздки до Німеччини

Мандрівниця порекомендувала брати квитки завчасно, за 20 днів, адже їх швидко розкуповують. Проте якщо ви не встигли забронювати місця, можна спробувати купити два окремі на один рейс, зокрема, Київ-Вінниця, Вінниця-Перемиль.

Туристка розповіла, що у перших вагонах митний контроль зазвичай триває до 10 хвилин, тож краще бронювати місця в них.

"Часу на пересадку залишайте мінімум 3-4 години в сьогоднішніх умовах. Кордон тут перетинається уже в Перемешлі, на пероні. Вокзал хороший, теплий, має два зали, достатньо сидінь.Єдиний мінус – відсутність ліфтів. Тому з важкими валізами непросто", — поділилась мандрівниця.

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Вона попередила, що польські потяги не чекають українські у разі запізнення, а тому якщо вам не пощастило і ви не встигли, необхідно зі своїми квитками підійти до залізничної каси на вокзалі.

"У більшості випадків касири йдуть на поступки і дають квиток на наступний рейс, або ставлять штамп на ваш старий квиток. Таким чином, ви можете їхати далі, але без гарантування місця", — розповіла мандрівниця.

Пасажири також можуть звернутися до пункту допомоги українцям у Перемишлі. Якщо у вас є штамп з польської каси, що ви затримали не з власної причини, у Німеччині можна звернутися до Reisezentrum, показати їм проштампований квиток і попросити поставити німецьку печатку.

Варто пам'ятати, що квитки на польські потяги також можна купити у провідниках, але дорожчі і без місця, і тільки по Польщі.

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