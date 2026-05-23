Путешествие самолетом: как не переплачивать за багаж в аэропорту

Пассажиры спешат на свой рейс. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Скрытые сборы авиакомпаний становятся настолько абсурдными, что пассажиры теперь часто вообще отказываются от багажа вообще. Авиакомпании, особенно бюджетные, сейчас берут до 80 евро за ручную кладь, превышающую установленные размеры.

О том, как не переплачивать за ручную кладь сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Приобретите качественные весы для багажа

Еще до того, как вы доберетесь до аэропорта, весы для багажа помогут вам удостовериться, что вы не нарушаете ограничения авиакомпаний.

Обуйте самую тяжелую пару обуви

Для отпуска вполне достаточно трех пар обуви: удобных сандалий, ботинок-лодочек и кроссовок. Последние наденьте в самолет, поскольку они весят больше всего.

Откажитесь от большинства туалетных принадлежностей

Шампунь и гель для душа есть в большинстве отелей, а без сывороток и кремов можно обойтись несколько дней. Также не тащите с собой огромную тубу зубной пасты — приобретите несколько маленьких.

Наполните карманы

Позаботьтесь, чтобы в вашей верхней одежде было много карманов, куда можно положить вещи. Тяжелые портативные зарядные устройства, запасные солнцезащитные очки — просто не прячьте слишком заметно.

