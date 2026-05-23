Подорож літаком: як не переплачувати за багаж в аеропорту

Пасажири поспішають на свій рейс. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Приховані збори авіакомпаній стають настільки абсурдними, що пасажири тепер часто взагалі відмовляються від багажу взагалі. Авіакомпанії, особливо бюджетні, зараз беруть до 80 євро за ручну поклажу, що перевищує встановлені розміри.

Про те, як не переплачувати за ручну поклажу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Придбайте якісні ваги для багажу

Ще до того, як ви дістанетеся до аеропорту, ваги для багажу допоможуть вам упевнитися, що ви не порушуєте обмеження авіакомпаній.

Взуйте найважчу пару взуття

Для відпустки цілком достатньо трьох пар взуття: зручних сандалій, черевиків-човників та кросівок. Останні одягніть в літак, оскільки вони важать найбільше.

Відмовтеся від більшості туалетних приналежностей

Шампунь і гель для душу є в більшості готелів, а без сироваток та кремів можна обійтися кілька днів. Також не тягніть із собою величезну тубу зубної пасти — придбайте кілька маленьких.

Читайте також:

Наповніть кишені

Подбайте, щоб у вашому верхньому одязі було багато кишень, куди можна покласти речі. Важкі портативні зарядні пристрої, запасні сонцезахисні окуляри — просто не ховайте занадто помітно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що варто взяти з собою у перший політ на літаку. Варто врахувати, що на борту сухе повітря та підвищений тиск, яки негативно впливає на самопочуття. Дуже важливо також не забувати про воду.

Також Новини.LIVE писали, яку косметику не варто брати із собою в літак. Зокрема, в частині аеропортів пасажирів зобов'язують перекладати рідини в ємності до 100 мл, із загальним обʼємом до 1л. Через порушення цих правил прикордонники можуть навіть викинути ваші улюблені лосьйони та автозасмаги.