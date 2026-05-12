Самый большой в мире железнодорожный вокзал: где находится и чем уникален

Пассажирка ждет рейс на вокзале Чунцина.

Самый большой в мире железнодорожный вокзал в несколько раз превышает площадь Ватикана. Он расположен в китайском городе Чунцин с населением более 10 млн человек. Ежедневно этот вокзал обслуживает около 300 тысяч пассажиров.

Чем уникален вокзал в Чунцине

Площадь железнодорожного вокзала Чунцин-Восток составляет 1,22 млн квадратных метров — он вдвое больше Ватикана. Его площадь можно ориентировочно приравнять к 170 футбольным полям.

На его территории расположено 3 футбольных поля, 15 платформ и 29 путей.

Вокзал Чунцин-Восток строили семь лет, он был открыт в конце июня 2025 года.

Строительство вокзала началось в 2018 году, одновременно со стартом работ на одной из линий высокоскоростной железной дороги. Основные работы завершили весной 2024 года, а запустили 27 июня 2025 года.

Строители использовали два миллиона кубометров бетона и 366 тысяч тонн стали. Такой огромный вокзал построили в Чунцине не просто так — он расположен в центральной части Китая и является идеальной локацией для пересадок.

Вокзал расположен за городом и к нему проложена линия метро. По внешнему виду, масштабам и расположению, он больше напоминает авиационный терминал.

Китай сделал ставку на высокоскоростные железнодорожные перевозки вместо коротких междугородних рейсов.

Соответственно, со станции Чунцин-Восток регулярно отправляются поезда до:

Шанхая;

Пекина;

Уханя;

Ванчжоу и Цяньцзяна.

Чунцин-Восток — это не просто железнодорожный вокзал, а целый транспортный узел и бизнес-центр в одном. На его территории расположены отели разных классов, офисные помещения, а также сотни ресторанов и сервисных точек.

