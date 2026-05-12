Головна Транспорт Як два Ватикани: де побудований найбільший у світі залізничний вокзал

Дата публікації: 12 травня 2026 10:39
Найбільший у світі залізничний вокзал: де знаходиться та чим унікальний
Пасажирка чекає на рейс на вокзалі Чунціна. Фото: Materiały prasowe/Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Найбільший у світі залізничний вокзал у кілька разів перевищує площу Ватикана. Він розташований у китайському місті Чунцін із населенням понад 10 млн людей. Щодня цей вокзал обслуговує близько 300 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Forsal.

Чим унікальний вокзал в Чунцині

Площа залізничного вокзалу Чунцін-Схід складає 1,22 млн квадратних метрів — він вдвічі більший за Ватикан. Його площу можна орієнтовно прирівняти до 170 футбольних полів.

На його території розташовано 3 футбольні поля,15 платформ та 29 колій.

Вокзал Чунцін-Схід будували сім років, його було відкрито наприкінці червня 2025 року.

Будівництво вокзалу розпочалося у 2018 році, одночасно зі стартом робіт на одній із ліній високошвидкісної залізниці. Основні роботи завершили навесні 2024 року, а запустили 27 червня 2025 року.

Будівельники використали два мільйони кубометрів бетону та 366 тисяч тонн сталі. Такий величезний вокзал збудували у Чунціні не просто так — він розташований у центральній частині Китаю та є ідеальною локацією для пересадок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокзал розташований за містом і до нього прокладено лінію метро. За зовнішнім виглядом, масштабами та розташуванням, він більше нагадує авіаційний термінал.

Китай зробив ставку на високошвидкісні залізничні перевезення замість коротких міжміських рейсів.

Відповідно, зі станції Чунцін-Схід регулярно відправляються потяги до:

  • Шанхая;
  • Пекіна;
  • Уханя;
  • Ванчжоу та Цяньцзян.

Чунцін-Схід — це не просто залізничний вокзал, а цілий транспортний вузол і бізнес-центр в одному. На його території розташовані готелі різних класів, офісні приміщення, а також сотні ресторанів і сервісних точок. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Румунії буде побудовано майже 800 км високошвидкісної залізниці зі швидкістю потягів до 250 км/год. Маршрут пролягатиме через усю країну — від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Також Новини.LIVE писали, що Китай прокладе залізницю під водою. Маршрут з'єднає міста Далянь у провінції Ляонін та Яньтай у провінції Шаньдун. Вартість проєкту оцінюється в 200–300 млрд юанів ( приблизно 25-35 млрд євро).

Китай поїзди вокзали
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
