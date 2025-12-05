Поезда УЗ из Киева в Карпаты —доступные маршруты

Очередь на железнодорожном вокзале. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Украину пришла зима и вскоре тысячи путешественников отправятся на праздничные рождественские и новогодние каникулы в Украинские Карпаты. Однако билеты на поезда Укрзализныци до популярных курортов разбирают, как горячие пирожки, и их стоит бронировать заранее.

Новини.LIVE расскажут, как можно добраться до Карпат из Киева на поезде.

Читайте также:

Маршруты УЗ в Карпаты

Украинцы могут добраться поездом из Киева в Яремче, Ворохту, Рахов или Ясиню.

В частности, в Яремче и Рахов можно доехать поездом №55 Киев — Рахов. Из столицы он отправляется в 16:57, а прибывает в Яремче в 6:27 следующего дня, в Ясиню — в 8:11, а в Рахов — в 8:57.

Также из столицы в Карпаты следует поезд №95 К "Гуцульщина" Киев — Рахов. Из столицы он отправляется в 20:13 и прибывает в Яремче в 7:41 утра, в Ясиню — в 9:08, в Рахов — в 9:50.

В Карпаты также можно добраться из столицы на поезде № 143 "Галичина" Сумы — Рахов. Из столицы он отправляется в 17:33, а прибывает в Яремче на следующее утро в 8:40, в Ясиню — в 10:10, а в Рахов — в 10:53.

Стоимость билетов зависит от класса поезда, длины маршрута и дня недели, когда отправляется рейс, и составляет ориентировочно 300-1 800 гривен.

Посадочные талоны появляются в продаже за 20 дней до даты отправления в 08:00 утра — чтобы ухватить билет, стоит их бронировать сразу после того, как они появятся в приложении или на сайте УЗ.

Ранее мы рассказывали, что в Украине заработала программа "УЗ-3000", которая дает возможность бесплатно путешествовать по железной дороге определенными рейсами в непиковые периоды.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.