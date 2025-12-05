Потяги УЗ з Києва до Карпат — доступні маршрути

Черга на залізничному вокзалі. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Україну прийшла зима і незабаром тисячі мандрівників вирушать на святкові різдвяні та новорічні канікули до Українських Карпат. Проте квитки на потяги Укрзалізниці до популярних курортів розбирають, як гарячі пиріжки, і їх варто бронювати заздалегідь.

Новини.LIVE розкажуть, як можна дістатися до Карпат з Києва на потязі.

Маршрути УЗ до Карпат

Українці можуть дістатися потягом з Києва до Яремче, Ворохти, Рахова чи Ясіня.

Зокрема, до Яремче та Рахова можна доїхати потягом №55 Київ — Рахів. Зі столиці він відправляється о 16:57, а прибуває до Яремче о 6:27 наступного дня, до Ясіні — о 8:11, а до Рахова — о 8:57.

Також зі столиці до Карпат прямує потяг №95 К "Гуцульщина" Київ — Рахів. Зі столиці він відправляється о 20:13 та прибуває до Яремче о 7:41 ранку, до Ясіні — о 9:08, до Рахова — о 9:50.

До Карпат також можна дістатися зі столиці на потязі № 143 "Галичина" Суми — Рахів. Зі столиці він відправляється о 17:33, а прибуває до Яремче наступного ранку о 8:40, до Ясіні — о 10:10, а до Рахова — о 10:53.

Вартість квитків залежить від класу потяга, довжини маршруту та дня тижня, коли відправляється рейс, та складає орієнтовно 300 —1 800 гривень.

Посадкові талони з'являються в продажі за 20 днів до дати відправлення о 08:00 ранку — щоб вхопити квиток, варто їх бронювати одразу після того, як вони з'являться в додатку чи на сайті УЗ.

