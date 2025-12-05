Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як дістатися потягами "Укрзалізниці" з Києва до Карпат — рейси

Як дістатися потягами "Укрзалізниці" з Києва до Карпат — рейси

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 19:05
Потяги УЗ з Києва до Карпат — доступні маршрути
Черга на залізничному вокзалі. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Україну прийшла зима і незабаром тисячі мандрівників вирушать на святкові різдвяні та новорічні канікули до Українських Карпат. Проте квитки на потяги Укрзалізниці до популярних курортів розбирають, як гарячі пиріжки, і їх варто бронювати заздалегідь.

Новини.LIVE розкажуть, як можна дістатися до Карпат з Києва на потязі.

Реклама
Читайте також:

Маршрути УЗ до Карпат

Українці можуть дістатися потягом з Києва до Яремче, Ворохти, Рахова чи Ясіня.

Зокрема, до Яремче та Рахова можна доїхати потягом №55 Київ — Рахів. Зі столиці він відправляється о 16:57, а прибуває до Яремче о 6:27 наступного дня, до Ясіні — о 8:11, а до Рахова — о 8:57.

Також зі столиці до Карпат прямує потяг №95 К "Гуцульщина" Київ — Рахів. Зі столиці він відправляється о 20:13 та прибуває до Яремче о 7:41 ранку, до Ясіні — о 9:08, до Рахова — о 9:50.

До Карпат також можна дістатися зі столиці на потязі № 143 "Галичина" Суми — Рахів. Зі столиці він відправляється о 17:33, а прибуває до Яремче наступного ранку о 8:40, до Ясіні — о 10:10, а до Рахова — о 10:53.

Вартість квитків залежить від класу потяга, довжини маршруту та дня тижня, коли відправляється рейс, та складає орієнтовно 300 —1 800 гривень.

Посадкові талони з'являються в продажі за 20 днів до дати відправлення о 08:00 ранку — щоб вхопити квиток, варто їх бронювати одразу після того, як вони з'являться в додатку чи на сайті УЗ. 

Раніше ми розповідали, що в Україні запрацювала програма "УЗ-3000", яка дає можливість безплатно подорожувати залізницею визначеними рейсами у непікові періоди.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

свята Укрзалізниця подорож відпустка поїзди
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації