Поездка из Будапешта в Киев: самый доступный вариант маршрута на поезде

Самый удобный способ далеко путешествовать - ездить поездами. Однако поездка из Украины в Европу может вам "влететь в копеечку". Однако есть вариант хорошо сэкономить на поездке.

Как выгодно добраться поездом до Будапешта

Из Киева в Будапешт курсирует прямой поезд 009 К, однако цены на него "кусаются" — за одного человека придется отдать 4000 гривен за места в купе. Это самый комфортный вариант добраться до европейской столицы, ведь во время прохождения пограничного контроля вам даже не надо будет выходить из поезда.

Чтобы немножко сэкономить, путешественница посоветовала покупать билеты на поезд 027К Киев — Чоп. Купе в нем обойдется в 410 гривен с человека. Затем в 9 утра пересесть из Чопа на прямой поезд в Будапешт. На сайте венгерской железной дороги билет в одну сторону обойдется в 13,9 евро. Поездка таким маршрутом обойдется вам примерно в 1360 гривен.

Выгоднее всего добраться до Будапешта можно всего за 500 гривен. Билеты на прямой поезд в плацкарт из Киева в Чоп вам обойдется в 260 гривен.

В Чопе вам надо пересесть в электричка до Захони за 4,9 евро, а уже в Захони приобрести бесплатный билет солидарности в Будапешт. Его можно приобрести в железнодорожной кассе, предъявив украинский паспорт. Вся дорога обойдется вам всего в 560 гривен.

