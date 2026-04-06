Из Украины запустят прямой поезд в еще одну страну: Кулеба назвал сроки

Из Украины запустят прямой поезд в еще одну страну: Кулеба назвал сроки

Дата публикации 6 апреля 2026 14:10
Поезд УЗ Киев - Варна по маршруту Киев - Варна: Кулеба назвал сроки запуска
Поезд на перроне ждет пассажиров. Фото: Facebook/Ukrzaliznytsia

Правительство активно работает над открытием международного железнодорожного маршрута Киев — Варна (Болгария). Стало известно, когда планируют запустить первый поезд. Маршрут будет курсировать через несколько городов Румынии и Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Новый поезд в Болгарию

Кулеба сообщил, что после переговоров с международными партнерами есть предварительные договоренности относительно маршрута и графика движения. Их будут строить с учетом максимального удобства для украинских пассажиров.

Предварительно маршрут будет пролегать через:

  • Львов;
  • Черновцы;
  • Сучава (Румыния);
  • Бухарест (Румыния).
Новый ориентировочный маршрут поезда Киев — Варна. Фото: Telegram

По словам Кулебы рейс планируется запустить уже в начале июня.

"Это решение важно и для развития транспортного сообщения со странами ЕС, и для людей. В частности, для детских групп, которые летом традиционно едут на отдых", — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что была проработана конфигурация маршрута, которая позволяет избежать простоев подвижного состава и сохранить доступные цены на билеты для пассажиров.

Предварительно, дорога продлится около 30 часов. По времени это путешествие поездом будет занимать как автобусом, однако будет значительно комфортнее для пассажиров.

Для внедрения доступных цен на билеты на это международное направление румынская и болгарская стороны предварительно согласовали возможность включения маршрута в механизм PSO (государственного заказа).

Сейчас переговоры сторон продолжаются, следующим шагом станет финализация тарифного решения и запуск тестового рейса.

Ранее Новини.LIVE рассказали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно в разгар войны, когда российские дроны ежедневно атакуют железную дорогу.

Еще Новини.LIVE писали, как Укрзализныця контролирует, чтобы после эвакуации среди поля на свои места вернулись все пассажиры. Поездная бригада перечисляет всех пассажиров согласно документу о заселенности поезда и передает начальнику поезда. Тот в свою очередь дает команду машинисту отправляться дальше, если нет ограничений со стороны поездного диспетчера.

Дмитрий Кулеба Укрзализныця поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
