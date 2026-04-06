Поїздка з Будапешта до Києва: найдоступніший варіант маршруту потягом

Пасажири купують квитки на потяг на вокзалі.

Найзручніший спосіб далеко мандрувати — їздити потягами. Проте поїздка з України до Європи може вам "влетіти в копійочку". Проте є варіант гарно зекономити на поїздці.

Як вигідно дістатись потягом до Будапешта

З Києва до Будапешта курсує прямий потяг 009 К, проте ціни на нього "кусаються" — за одну людину доведеться віддати 4000 гривень за місця в купе. Це найкомфортніший варіант дістатись до європейської столиці, адже під час проходження прикордонного контрою вам навіть не треба буде виходити з потяга.

Щоб трошки зекономити, мандрівниця порадила купувати квитки на потяг 027К Київ — Чоп. Купе в ньому обійдеться у 410 гривень з людини. Потім о 9 ранку пересісти з Чопа на прямий потяг до Будапешта. На сайті угорської залізниці квиток в один бік обійдеться у 13,9 євро. Поїздка таким маршрутом обійдеться вам приблизно у 1360 гривень.

Найвигідніше дістатись до Будапешту можна всього за 500 гривень. Квитки на прямий потяг у плацкарт з Києва до Чопа вам обійдеться у 260 гривень.

У Чопа вам треба пересісти в електричка до Захоні за 4,9 євро, а вже у Захоні придбати безкоштовний квиток солідарності до Будапешту. Його можна придбати в залізничній касі, пред'явивши український паспорт. Вся дорога обійдеться вам всього у 560 гривень.

