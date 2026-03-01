Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Как действовать тем, кто забронировал тур в страны Ближнего Востока

Дата публикации 1 марта 2026 16:16
Война на Ближнем Востоке — как действовать тем, кто забронировал тур на ближайшее время
Отменены авиарейсы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Фото: соцсеть X, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Тысячи путешественников застряли в странах Ближнего Востока из-за военного обострения и воздушных ударов Ирана. Так же на эмоциональных качелях туристы, которые в ближайшее время запланировали отпуск в этом регионе — никто не знает, когда планируеться открыть воздушное пространство над странами.

О том, как не наделать глупостей и не потерять средства в такой ситуации рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на okay_tour в соцсети Threads.

Читайте также:

Не отказывайтесь от тура по собственной инициативе

Если вы на эмоциях решите отменить отпуск до того, как авиакомпания или туроператор официально отменили ваш рейс — это является добровольным отказом. В таком случае грозят космические штрафы, стоимость которых может составлять до 100% стоимости тура.

Дождитесь сообщения "рейс отменен" - тогда начинают действовать альтернативы от операторов.

Варианты авиакомпаний

Большинство компаний предлагают пассажирам или бесплатное перебронирование рейсов на другие даты, или же бесплатное аннулирование с предоставлением кредита (ваучера), которым вы можете воспользоваться для оплаты будущих полетов.

Что является форс-мажором

Форс-мажором являются военные действия и закрытие воздушного пространства странами. Авиакомпании и турпоператоры не несут за это ответственность и в таком случае не стоит рассчитывать на быструю компенсацию. Обычно путешественникам предлагают перебронирование рейсов и отелей, а также ваучеры и депозиты.

Официальные источники

Многие медиа пользуются угрожающей ситуацией в мире и увеличивают охорлення за счет громких заголовков. Сейчас очень важно фильтровать инфопространство.

Где мониторить акутальную информацию:

  • онлайн-табло аэропортов;
  • официальный сайт авиакомпании;
  • официальные страницы МИД Украины и наших посольств в стране вашего пребывания;
  • официальные правительственные порталы стран;
  • ваш туроператор и турагент.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания Emirates временно приостановила все полеты в и из Дубая до 15:00 по времени ОАЭ в воскресенье, 1 марта. В компании предложили пассажирам подать запрос на возврат средств за билет или перебронировать рейсы с вылетом в ближайшие 72 часа на другие даты.

Также писали, что из-за поверительных атак Ирана в Объединенных Арабских Эмиратах остановили работу международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC). Путешественникам советуют не ехать в аэропорт и следить за актуальными статусами рейсов своих авиакомпаний.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
