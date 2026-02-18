Нова станція "Мостицька" в Києві — які три історичні варіанти назви може отримати

Станція метро Мостицька. Фото: Колаж Новини.LIVE

Вже цього року в Києві планується відкриття нової станції зеленої гілки метрополітену із проєктною назвою "Мостицька". Нині кияни обирають нову назву станції, адже проєктна не відповідає її місцерозташуванню.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Де в Києві з'явиться нова станція метро

Нова станція столичного метрополітену буде розташована на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької.

Відповідно до проєктної документації, для її будівництва було вперше використано унікальну технологію двоярусних тунелів, завдяки якій потяги між станціями Мостицька та Проспект Правди зможуть курсувати один за одним.

Розташування станції "Мостицька". Фото: metrobud.kiev.ua

Кияни обирають нову назву станції метро "Мостицька"

Справа у тому, що нова станція буде розташована за кілька кілометрів від Мостицького масиву і її назва не відповідає локації.

Нову назву станції кияни зможуть обрати у застосунку "Київ Цифровий" до 27 лютого серед 3 варіантів:

"Рогостинська" — похідна назва від річки Рогостинка, що протікає поруч у Сирецькому гаю, і пов’язана зі стародавньою "землею Рогостинською";

"Рогозів яр" — станція буде розташована поруч з природним урочищем Рогозів яр у "Сирецькому гаю";

"Замковище" — історична місцевість, що є частиною давнього урочища Сирежчина. У XVII столітті тут була розташована заміська резиденція католицьких пріорів.

Нова назва станції метро "Мостицька", Фото: скриншот

Варіанти нової назви станції метро "Мостицька", Фото: скриншот

Раніше ми розповідали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони, обравши які, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

Також писали, коли в Харкові розпочалося будівництво метро. Ми показали, як виглядали перші станції у 1970-х роках. В день відкриття в хакрівському метро проїхало 413 тисяч пасажирів.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась