Лучшие места в самолете Ryanair: как "урвать" без всяких доплат

Самолет Ryanair ожидает пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Опытная путешественница поделилась лайфхаком, который позволяет обойти систему Ryanair. Девушка показала, как без доплат гарантированно получить место у прохода или у окна — где вам будет удобнее. Она назвала эту хитрость "небольшой, но приятной победой для рядового путешественника, который следит за бюджетом".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Как урвать места Ryanair у окна

Если вы не бронируете сразу места при покупке билетов, регистрация на рейс вам доступна за 24 часа до вылета. Есть небольшая хитрость, как избежать неудобных мест в самолете, которым поделилась туристка.

В первой вкладке путешественница выбирает места, которые бы точно не хотела занять в самолете и в отдельной вкладке она снова заходит на сайт Ryanair и открывает новое бронирование на этот же рейс.

Девушка добавляет трех новых пассажиров, чтобы распределить им нежелательные места посередине.

"Ryanair резервирует эти места, поскольку система считает, что их покупают, оставляя только те места, которые вам нравятся, доступными для случайного распределения", — пояснила она.

По такому же принципу вы можете забронировать места, которые для вас будут самыми удобными.

Однако путешественница предупредила, что этот трюк работает только ближе к завершению регистрации, когда большинство мест уже распределено, поэтому нужно иметь время и силу воли, чтобы "заполучить" себе места.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair в этом году может увеличить размеры ручной клади. В частности, в январе 2026 года Европейский парламент принял решение предоставить всем пассажирам право перевозить еще небольшую сумку в дополнение к уже разрешенной ручной клади. Изменения коснутся подавляющего большинства короткомагистральных рейсов Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. В частности, некоторые аэропорты находятся далеко от крупных городов. Дорога может обойтись вам в разы дороже за полет.