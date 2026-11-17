Киевское метро. Фото: Новини.LIVE

Каждый день киевское метро перевозит тысячи гостей и жителей столицы. Мало кто из пассажиров задумывается о том, какую историю хранят стены столичного метро. В частности, на одной из станций спрятана необычная надпись.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Чем уникальна станция "Золотые ворота" в Киеве

Станция "Золотые ворота" — 29-я станция метро, расположенная на зеленой ветке между "Лукьяновской" и "Дворцом спорт". Она была открыта в канун Нового года — 31 декабря 1989 года.

Её стены украшены 38 уникальными панно с изображением князей Киевской Руси, величественных храмов, церковных деятелей и мифических существ. Пассажиров и гостей города также впечатляют огромные бронзовые люстры, которые являются главными визитными карточками станции.

Станция "Золотые ворота" была признана самой красивой не только в Европе, но и во всем мире. Она вошла в число самых красивых в мире по версии авторитетного издания BootsnAll и газеты The Guardian. В 2013 году её красоту отметила британская газета The Daily Telegraph, включившая её в список 22 самых красивых станций Европы.

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Мало кто догадывается, что одна из самых красивых станций скрывает патриотическую надпись. Её оставили метростроители в 1989 году.

Чтобы увидеть надпись "Слава Украине", выходя со станции, остановитесь в среднем (промежуточном) вестибюле. Подняв голову, вы увидите её прямо над входом к следующему эскалатору.

Надпись на станции "Золотые ворота". Фото: madyrniskae/Threads

Надпись "Слава Украине". Фото: madyrniskae/Threads

Надпись была выложена коричневой смальтой. В советские времена такой шаг был довольно рискованным, и метростроители могли стать политическими преступниками. Именно поэтому буквы сделали темнее, чем фон. Сегодня пассажирам непросто заметить секретную надпись.

Также Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Также Новини.LIVE писали о том, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон входят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

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