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Главная Транспорт Из-за атак со стороны России УЗ вводит новые ограничения на рейсы

Из-за атак со стороны России УЗ вводит новые ограничения на рейсы

Ua ru
8 сентября 2026 10:37
УЗ ограничила движение поезда № 120 Д Хелм—Днепр: что нужно знать пассажирам
Поезд «Укрзализныця». Фото: «Укрзализныця»/Facebook

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Из-за постоянных угроз Укрзализныця вынуждена постоянно корректировать маршруты и расписание движения поездов. В частности, недавно перевозчик ограничил движение на одном из самых популярных международных направлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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УЗ ввела ограничение

Пассажирка обратилась к перевозчику и пояснила, что раньше ездила из Хелма в Днепр прямым поездом (120 Д), однако сейчас по какой-то причине билеты на него вообще недоступны.

Она спросила у компании о причине и поинтересовалась, есть ли смысл ждать, что билеты все-таки появятся в продаже, или стоит искать другие варианты рейсов из Польши.

В УЗ объяснили, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Днепровском регионе перевозчик вынужден временно ограничить маршрут поезда №120/119 Хелм — Днепр до Киева. Россия атакует транспортные узлы, и железнодорожники вынуждены менять логистику.

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В компании добавили, что соответствующие решения принимаются прежде всего ради безопасности пассажиров и сотрудников. Там подчеркнули, что такой шаг вовсе не означает, что пассажиров "бросили" — сейчас поезд не едет дальше Киева, а дальнейшую поездку в Днепр нужно планировать с пересадкой.

Ранее Новини.LIVE рассказали, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести билет солидарности.

Также Новини.LIVE писали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, почему украинцы не могут приобрести билеты на часть поездов после 1 сентября. Перевозчик проводит плановую корректировку расписания движения на осенний период, ведь меняется сезонный пассажиропоток. В УЗ порекомендовали пассажирам настроить уведомления в приложении.

Укрзализныця поезда ограничения
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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