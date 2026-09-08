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Через атаки Росія УЗ вводить нові обмеження рейсів

Ua ru
8 вересня 2026 10:37
УЗ обмежила рух потягу 120 Д Хелм-Дніпро: що варто знати пасажирам
Потяг Укрзалізниця. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Через постійні загрози Укрзалізниця вимушена постійно коригувати маршрути та графік руху потягів. Зокрема, нещодавно перевізник обмежив один з найпопулярніших міжнародних напрямків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

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УЗ запровадила обмеження

Пасажирка звернулась до перевізника та пояснила, що раніше їздила з Хелму до Дніпра прямим потягом (120 Д), проте зараз із якоїсь причини квитків на нього взагалі немає в доступі.

Вона запитала у компанії причину та поцікавилась чи є сенс чекати, що квитки таки з'являться в продажу, чи варто шукати інші варіанти рейсів із Польщі.

В УЗ пояснили, що через погіршення безпекової ситуації в Дніпровському регіоні перевізник вимушено тимчасово обмежив маршрут поїзда №120/119 Холм — Дніпро до Києва. Росія атакує транспортні вузли і залізничники вимушені змінювати логістику.

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В компанії додали, що відповідні рішення приймаються насамперед заради безпеки пасажирів і працівників. Там підкреслили, що такий крок зовсім не означає, що пасажирів "кинули" — нині поїзд не їде далі Києва, а подальшу поїздку до Дніпра потрібно планувати з пересадкою.  

Раніше Новини.LIVE розповіли, як заощадити на залізничних квитках з Києва до Будапешта. Зокрема, замість 4 000 грн заплатити всього за 1 155 грн. Українці мають право придбати квиток солідарності.

Також Новини.LIVE писали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, чому українці не можуть придбати квитки на частину потягів після 1 вересня. Перевізник проводить планове коригування графіка руху на осінній період, адже змінюється сезонний пасажиропотік. В УЗ порекомендували пасажирам поставити сповіщення в додатку.

Укрзалізниця поїзди обмеження
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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