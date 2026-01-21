Іспанія вдвічі скоротила швидкість поїздів між двома містами — як пояснюють

Швидкісний потяг Renfe. Фото: Renfe

Іспанська влада терміново обмежила швидкість руху поїздів. Йдеться про один з ключових залізничних маршрутів країни, між Мадридом і Барселоною, на якому напередодні сталася жахлива трагедія.

Замість звичних 300 кілометрів на годину швидкісні потяги тепер їдуть максимум 160 км/годину, пише El Pais.

Реклама

Читайте також:

Чому знизили швидкість

Рішення ухвалили після сигналів від машиністів, які помітили нетипові вібрації на окремих ділянках колії, що може свідчити про дефекти інфраструктури.

Тому після недавньої катастрофи влада вирішила не ризикувати.

Обмеження стосується відрізка довжиною близько ста п’ятдесяти кілометрів і вже серйозно вплинуло на графік. Час у дорозі між двома найбільшими містами країни зріс більш ніж на півтори години.

Залізнична катастрофа в Іспанії

Нагадаємо, що рішення про обмеження швидкості ухвалили на тлі масштабної залізничної катастрофи в провінції Кордова. Там кілька днів тому з рейок зійшов швидкісний потяг, унаслідок чого загинула 41 людина.

Подія стала найтрагічнішею на іспанській залізниці з 2013 року.

Уряд офіційно заявляє, що ознак диверсії немає, однак перевіряється кожен сигнал про можливі несправності.

Як ми повідомляли раніше, навесні між Севільєю та Мадридом почне курсувати новий іспанський розкішний ретро-поїзд. Унікальна подорож довжиною понад 480 км включатиме зупинки на об'єктах ЮНЕСКО.

Також ми писали, що залізничний перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів. Вони будуть розганяти швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року.