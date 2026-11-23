Харьковский метрополитен. Фото: Харьковский метрополитен/Telegram

Метрополитен в Харькове — одна из визитных карточек города. Ежедневно тысячи пассажиров добираются на работу и по делам на метро. Кроме того, в его стенах можно укрыться от российских дронов, бомб и ракет.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Чем уникальна одна из самых глубоких станций харьковского метрополитена

Станция метро "Ярослава Мудрого" в Харькове расположена на глубине 35 метров, между станциями "Киевская" и "Университет". Она является самой глубокой в городе.

Эскалатор насчитывает 365 ступеней, а высота подъема по вертикали — около 30 метров. На станции хорошо ощущается акустика.

Ранее станция носила имя русского классика Александра Пушкина. Стилистика также отражает архитектуру дворцов и театров пушкинских времен. На станции установлены белые мраморные стены и темно-серый пол. Пассажиров также поразят декоративные вентиляционные решетки и позолоченные светильники.

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В 2024 году она сменила название и теперь носит имя великого князя Киевской Руси.

Как использовали станцию "Ярослава Мудрого" в советские годы

В 1980-х годах технический туннель станции использовали для выращивания шампиньонов. Для такой коммерческой деятельности его выбрали из-за того, что в нем круглый год сохранялась стабильная температура и можно было выращивать эти грибы круглый год.

Кроме того, на бывшей "Пушкинской" даже пробовали выращивать речную рыбу, однако проект оказался слишком дорогостоящим и его свернули.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Праге началось строительство нового участка линии метро D. Работы продлятся 72 месяца (шесть лет). Платформы новой линии будут располагаться на глубине 33 метра под землей.

Также Новини.LIVE писали о станции метро в Европе, которая будто бы спрятана внутри огромной подводной лодки. Её стилистика напоминает научно-фантастические произведения Жюля Верна. В её стенах снимали известные фильмы, в частности "Амели".