Харківський метрополітен. Фото: Харківський метрополітен/Telegram

Метрополітен в Харкові є однією з візитівок міста. Щодня підземкою добираються на роботу та у справах тисячі пасажирів. Крім того, в його стінах можна заховатися від російських дронів, бомб та ракет.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Реклама

Чим унікальна одна з найглибших станцій харківського метрополітену

Станція метро "Ярослава Мудрого" у Харкові розташована на глибині 35 метрів, між станціями "Київська" та "Університет". Вона є найглибшою у місті.

Ескалатор нараховує 365 сходів, а висота підйому по вертикалі — близько 30 метрів. На станції добре відчувається акустика.

Раніше станція носила ім'я російського класика Олександра Пушкіна. Стилістика так само відображає архітектуру палаців та театрів пушкінських часів. На ній облаштували білі мармурові стіни, темно-сіру підлогу. Пасажирів також вразять декоративні решітки вентиляції та позолочені світильники.

Читайте також:

В 2024 році вона змінила свою назву і тепер носить назву величного князя Київської Русі.

Як використовували станцію "Ярослава Мудрого" у радянські року

У 1980-х роках технічний тунель станції використовували для вирощування печериці. Для такої комерційної діяльності її обрали через те, що в ній цілий рік зберігалася стабільна температура і можна було вирощувати ці гриби круглий рік.

Крім того, на колишній "Пушкінській" навіть пробували вирощувати річкову рибу, проте проєкт став дороговартісним і його згорнули.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Празі розпочалося будівництво нової ділянки лінії метро D. Роботи триватимуть 72 місяці (шість років). Платформи нової лінії розташовуватимуться на глибині 33 метри під землею.

Також Новини.LIVE писали про станцію метро в Європі, яка ніби захована всередину величезного підводного човна. Її стилістика нагадує науково-фантастичні твори Жюля Верна. У її стінах знімали відомі фільми, зокрема "Амелі".