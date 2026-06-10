InPost будет отправлять чемоданы в 8 стран: сколько это стоит и как воспользоваться услугой

Доставка чемоданов от InPost. Фото: InPost, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Те, кто летает европейскими лоукостерами, знают, что эти компании зарабатывают на том, что пассажиры берут с собой в поездку чемоданы, превышающие установленные размеры и вес. Однако для тех, кто проживает в Польше, есть возможность существенно сэкономить на багаже. В частности, логистическая компания InPost доставит вещи путешественников по более доступным ценам, чем авиакомпании.

Об этом говорится на официальном сайте InPost, передает Новини.LIVE.

InPost помогает путешественникам экономить

InPost будет доставлять чемоданы туристов в почтоматы 8 стран ЕС — Польши, Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Испании и

Португалии. В скором времени список пополнится Великобританией.

Ориентировочные цены за крупную посылку/чемодан до 25 кг:

Италия — Польша — от 49,99 злотых;

Франция — Польша — 104,99 злотых;

Бельгия — Польша — 104,99 злотых;

Нидерланды — Польша — 104,99 злотых;

Испания — Польша — 104,99 злотых.

Сроки доставки чемодана — 35 дней.

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Как отправить посылку или чемодан через приложение InPost Mobile:

откройте приложение и выберите «Nadaj lub zwróć» → «Nadaj»;

перейдите во вкладку «Międzynarodowa»;

укажите страну отправления и Польшу в качестве страны получения;

выберите размер посылки;

введите данные отправителя и получателя;

выберите почтомат получения в Польше;

оплатите отправку;

получите QR-код или этикетку и сдайте багаж в почтомат.

На получение чемодана отводится ограниченное время: если посылка прибудет раньше ее владельца — придется оплатить ее хранение.

Кроме того, в случае перегрузки почтоматов, InPost иногда перенаправляет чемодан в почтомат или пункт выдачи (в радиусе около 2 километров).

InPost также продает чемодан для туристов, который помещается в отделение C (41 x 38 x 64 см) и который можно сдать и забрать в указанных странах. Он стоит 320 злотых.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что часть авиакомпаний позволяет пассажирам оплачивать полеты частями. Клиенты могут самостоятельно выбрать количество ежемесячных платежей. Кроме того, пассажиры даже могут покупать билеты по схеме "купи сейчас, плати позже".

Также Новини.LIVE писали, что международный аэропорт Дубая DXB должны закрыть к 2035 году. Все рейсы должны перенести в новый авиационный узел Аль-Мактум с 5 параллельными взлетными полосами и около 400 выходами на посадку. Новый аэропорт укрепит роль Дубая как одного из главных центров мировой авиации.