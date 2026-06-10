InPost відправлятиме валізи у 8 країни: скільки коштує та як скористатись

Доставка валіз від InPost. Фото: InPost, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ті, хто літає європейськими лоукостерами знаю, що ці компанії заробляють на тому, що пасажири беруть у поїздку валізи, які перевищують встановлені розміри та вагу. Проте для тих, хто мешкає в Польщі, суттєво зекономити на багажі. Зокрема, логістична компанія InPost доставить речі мандрівників за більш доступними цінами, ніж авіакомпанії.

Про це йдеться на офіційному сайті InPost, передає Новини.LIVE.

InPost дає мандрівникам економити

InPost доставлятиме валізи туристів у поштомати 8 країн ЄС — Польщі, Італії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Іспанії та

Португалії. Незабаром список розширить Велика Британія.

Орієнтовні ціни за велику посилку/валізу до 25 кг:

Італія — Польща — від 49,99 злотих;

Франція — Польща — 104,99 злотих;

Бельгія — Польща — 104,99 злотих;

Нідерланди — Польща — 104,99 злотих;

Іспанія — Польща — 104,99 злотих.

Терміни доставки валізи — 35 днів.

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Як відправити посилку або валізу через додаток InPost Mobile:

відкрийте додаток і виберіть "Nadaj lub zwróć" → "Nadaj";

перейдіть у вкладку "Międzynarodowa";

вкажіть країну відправлення та Польщу як країну отримання;

виберіть розмір посилки;

введіть дані відправника та одержувача;

виберіть поштомат отримання в Польщі;

оплатіть відправлення;

отримайте QR-код або етикетку та здайте багаж у поштомат.

На отримання валізи відводиться обмежений час: якщо посилка прибуде раніше за її власника — доведеться оплатити її зберігання.

Крім того, у разі перевантаження поштоматів, InPost іноді перенаправляє валізу до поштомату або пункту видачі (у радіусі близько 2 кілометрів).

InPost також продає валізу для туристів, яка поміщається у відділення C (41 x 38 x 64 см) і яку можна здати та забрати у зазначених країнах. Вона вартує 320 злотих.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що частина авіакомпаній дозволяє пасажирам оплачувати польоти частинами. Клієнти можуть самостійно обрати кількість щомісячних платежів. Крім того, пасажири навіть можуть купувати квитки за схемою "купуй зараз, плати пізніше".

Також Новини.LIVE писали, що міжнародний аеропорт Дубая DXB мають закрити до 2035 року. Всі рейси мають перенести до нового авіаційного вузла Аль-Мактум із 5 паралельними злітними смугами та близько 400 гейтами. Новий аеропорт закріпить роль Дубая як одного з головних центрів світової авіації.