Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт InPost анонсував нову послугу для мандрівників: що стане доступно

InPost анонсував нову послугу для мандрівників: що стане доступно

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 17:18
InPost відправлятиме валізи у 8 країни: скільки коштує та як скористатись
Доставка валіз від InPost. Фото: InPost, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ті, хто літає європейськими лоукостерами знаю, що ці компанії заробляють на тому, що пасажири беруть у поїздку валізи, які перевищують встановлені розміри та вагу. Проте для тих, хто мешкає в Польщі, суттєво зекономити на багажі. Зокрема, логістична компанія InPost доставить речі мандрівників за більш доступними цінами, ніж авіакомпанії.

Про це йдеться на офіційному сайті InPost, передає Новини.LIVE.

InPost дає мандрівникам економити 

InPost доставлятиме валізи туристів у поштомати 8 країн ЄС — Польщі, Італії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Іспанії та
Португалії. Незабаром список розширить Велика Британія.

Орієнтовні ціни за велику посилку/валізу до 25 кг:

  • Італія — Польща — від 49,99 злотих;
  • Франція — Польща — 104,99 злотих;
  • Бельгія — Польща — 104,99 злотих;
  • Нідерланди — Польща — 104,99 злотих;
  • Іспанія — Польща — 104,99 злотих.

Терміни доставки валізи — 35 днів.

Читайте також:

Як відправити посилку або валізу через додаток InPost Mobile:

  • відкрийте додаток і виберіть "Nadaj lub zwróć" → "Nadaj";
  • перейдіть у вкладку "Międzynarodowa";
  • вкажіть країну відправлення та Польщу як країну отримання;
  • виберіть розмір посилки;
  • введіть дані відправника та одержувача;
  • виберіть поштомат отримання в Польщі;
  • оплатіть відправлення;
  • отримайте QR-код або етикетку та здайте багаж у поштомат.

На отримання валізи відводиться обмежений час: якщо посилка прибуде раніше за її власника — доведеться оплатити її зберігання.

Крім того, у разі перевантаження поштоматів, InPost іноді перенаправляє валізу до поштомату або пункту видачі (у радіусі близько 2 кілометрів).

InPost також продає валізу для туристів, яка поміщається у відділення C (41 x 38 x 64 см) і яку можна здати та забрати у зазначених країнах. Вона вартує 320 злотих.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що частина авіакомпаній дозволяє пасажирам оплачувати польоти частинами. Клієнти можуть самостійно обрати кількість щомісячних платежів. Крім того, пасажири навіть можуть купувати квитки за схемою "купуй зараз, плати пізніше". 

Також Новини.LIVE писали, що міжнародний аеропорт Дубая DXB мають закрити до 2035 року. Всі рейси мають перенести до нового авіаційного вузла Аль-Мактум із 5 паралельними злітними смугами та близько 400 гейтами. Новий аеропорт закріпить роль Дубая як одного з головних центрів світової авіації. 

подорож пошта доставка
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації