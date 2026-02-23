Видео
Принудительное отчуждение авто на военные нужды — что делать с декларацией

Принудительное отчуждение авто на военные нужды — что делать с декларацией

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 13:12
Нужно ли декларировать принудительно отчужденное авто во время военного положения
Как отразить в декларации принудительное отчуждение авто. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Личный автомобиль, который был принудительно отчужден на военные нужды в период действия военного положения, не нужно декларировать, но только при условии, что есть соответствующий акт. Право собственности прекращается с даты подписания этого документа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте также:

Когда авто не нужно указывать в декларации

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, что если транспортное средство передано государству по процедуре принудительного отчуждения и составлен акт, такой автомобиль в декларации не указывается.

Речь идет о случаях, когда во время военного положения имущество переходит в собственность государства с предварительным полным возмещением стоимости или с последующей компенсацией. Процедура определена законом о передаче и принудительном отчуждении имущества в условиях военного или чрезвычайного положения.

Датой прекращения права собственности считается день подписания акта о принудительном отчуждении.

Когда нужно декларировать авто

Другая ситуация — если автомобиль фактически выбыл из владения, но акт не оформлен, а в Едином государственном реестре транспортных средств он и дальше учитывается за субъектом декларирования или членом его семьи.

В таком случае транспортное средство подлежит декларированию по общим правилам.

Право на компенсацию за авто

Бывшие владельцы имеют право на компенсацию за принудительно отчужденное авто. В НАПК уточнили, что в этом случае полученные средства считаются доходом.

Поэтому эту компенсацию нужно отразить в разделе 11 декларации "Доходы, в том числе подарки" за тот отчетный период, когда деньги фактически поступили.

Что еще нужно знать украинцам

Лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий смогут получить компенсацию за обязательное автострахование гражданско-правовой ответственности даже если их страховка уже не действует. Соответствующие изменения сегодня приняло правительство.

Ветераны могут получить полную сумму страховой премии по договору ОСАГО, заключенному в 2025 году, даже если его срок действия завершился до запуска услуги в "Дії".

Подать заявление можно после окончания действия договора, но не позднее трех месяцев с момента, когда Минветеранов официально объявит о старте приема заявлений через "Дію".

Также мы писали, получит ли военный компенсацию на аренду жилья, если продал свою квартиру.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые служат на контракте, могут потерять право на компенсацию за поднаем жилья. Одной из причин потери является умышленное ухудшение собственных жилищных условий.

Еще мы рассказывали, что государство будет компенсировать часть стоимости железнодорожных билетов.

Движение поездов в Украине будут финансировать по новым правилам — Кабинет Министров принял решение о запуске экспериментального механизма. Его смысл в том, что государство будет компенсировать Укрзализныце разницу между стоимостью и себестоимостью внутренних пассажирских перевозок на дальние сообщения.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
