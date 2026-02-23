Нужно ли декларировать принудительно отчужденное авто во время военного положения

Как отразить в декларации принудительное отчуждение авто. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Личный автомобиль, который был принудительно отчужден на военные нужды в период действия военного положения, не нужно декларировать, но только при условии, что есть соответствующий акт. Право собственности прекращается с даты подписания этого документа.

Когда авто не нужно указывать в декларации

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, что если транспортное средство передано государству по процедуре принудительного отчуждения и составлен акт, такой автомобиль в декларации не указывается.

Речь идет о случаях, когда во время военного положения имущество переходит в собственность государства с предварительным полным возмещением стоимости или с последующей компенсацией. Процедура определена законом о передаче и принудительном отчуждении имущества в условиях военного или чрезвычайного положения.

Датой прекращения права собственности считается день подписания акта о принудительном отчуждении.

Когда нужно декларировать авто

Другая ситуация — если автомобиль фактически выбыл из владения, но акт не оформлен, а в Едином государственном реестре транспортных средств он и дальше учитывается за субъектом декларирования или членом его семьи.

В таком случае транспортное средство подлежит декларированию по общим правилам.

Право на компенсацию за авто

Бывшие владельцы имеют право на компенсацию за принудительно отчужденное авто. В НАПК уточнили, что в этом случае полученные средства считаются доходом.

Поэтому эту компенсацию нужно отразить в разделе 11 декларации "Доходы, в том числе подарки" за тот отчетный период, когда деньги фактически поступили.

Что еще нужно знать украинцам

