Путешествие с УЗ: какие права у пассажиров верхних полок

Укрзализныця повысила стоимость постельного комплекта. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто выбирают для путешествий железную дорогу. Поездка на поезде довольно комфортна, и в ней можно отдохнуть и выспаться, в отличие от автобуса и автомобиля. Укрзализныця поставила точку в популярной дискуссии о верхних и нижних полках.

Об этом рассказали представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Нижние полки в поезде

Пассажиры поинтересовались у Укрзализныци, могут ли путешественники с верхних полок без разрешения садиться или класть свои вещи и сумки на нижние места в поезде. Из-за этого вопроса иногда возникают споры и конфликты между людьми.

Перевозчик пояснил, что согласно Правилам перевозки пассажиров, каждый пассажир имеет право пользоваться только тем местом, за которое он заплатил и которое указано в билете.

Кто имеет право пользоваться нижними полками в поезде. Фото: скриншот

Перевозчик также добавил, что пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без согласия пассажира, сидящего внизу. Они должны хранить свои вещи на верхних багажных полках или в нишах пассажирского купе.

Читайте также:

То есть пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться или класть какие-либо вещи на его место, даже перед конечной станцией.

Пассажир с билетом на верхнюю полку может либо спросить у соседа разрешения сесть на нижнюю полку, либо вынужден до самого прибытия сидеть на своём месте, даже если это неудобно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как можно сэкономить на билетах Укрзализныци. Путешественница рассказала, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. С помощью некоторых лайфхаков иногда можно сэкономить до 500 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что билеты на поезда в Польшу временно исчезли из продажи. Украинцы массово жалуются на невозможность добраться по железной дороге в соседнюю страну. В Укрзализныце назвали причину этой проблемы.