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Головна Транспорт Чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх: що кажуть в УЗ

Чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх: що кажуть в УЗ

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 16:00
Подорож УЗ: які права у пасажирів верхніх полиць
Укрзалізниця збільшила вартість постільного комплекту. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Українці часто обирають для подорожей залізницю. Поїздка потягом доволі комфортна і можна відпочити та виспатись, на відміну від автобуса та авто. Укрзалізниця поставила крапку у популярній дискусії щодо верхніх та нижніх полиць.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Нижні полиці в потязі

Пасажири поцікавились в Укрзалізниці, чи можуть мандрівники з верхніх полиць без дозволу сідати чи класти свої речі та сумки на нижні місця в потязі. Через це питання інколи виникають суперечки та конфлікти між людьми.

Перевізник пояснив, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, кожен пасажир має право користуватися лише тим місцем, за яке він заплатив та яке зазначене у квитку. 

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Хто має право користуватись нижніми полицями в потязі. Фото: скриншот

Перевізник також додав, що пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажира знизу. Вони мають зберігати свої речі на верхніх багажних полицях чи нішах пасажирське купе.

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Тобто пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати чи класти якісь речі на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Пасажир з квитком на верхню полицю може або запитати дозволу сісти на нижню полицю у сусіда, чи вимушений до самого прибуття сидіти на своєму місці, навіть якщо це не зручно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. За допомогою деяких лайфхаків інколи можна зекономити до 500 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що квитки на поїзди до Польщі тимчасово зникли з продажу. Українці масово скаржаться на неможливість дістатися залізницею до сусідньої країни. В Укрзалізниці назвали причину цієї проблеми.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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