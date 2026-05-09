Метро в Киеве: как работает в мае

Вход в столичную подземку. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых популярных видов транспорта в Киеве является метрополитен. Именно поездами шансы добраться вовремя по делам гораздо выше, ведь не нужно стоять в пробках. Кроме того, в стенах подземки можно спрятаться от российских атак.

Святошинско-Броварская ветка

Киевский метрополитен имеет три ветки — синюю, зеленую и красную. Его подземелья насчитывают 52 станции.

Первый поезд с крайней станции метро "Академгородок" отправляется в 05:51, а последний прибывает в 23:08. Со станции метро "Лесная" можно добраться с 05:51, в 23:30 прибывает последний поезд.

Оболонско-Теремковская линия

Первый поезд с крайней станции метро "Героев Днепра" отправляется в 05:30, а последний прибывает в 23:05. Со станции метро "Теремки" поезда начинают курсировать с 06:07, последний поезд доставляет пассажиров в 22:30.

Сырецко-Печерская линия

Первый поезд с крайней станции метро "Сырец" отправляется ровно в 6 утра, а последний прибывает в 23:06. Со станции метро "Красный хутор" можно добраться с 06:22, последний поезд доставляет пассажиров в 22:25.

В будние дни в час пик (с 8 до 9 утра) поезда курсируют каждые 3-4 минут, в непиковые часы - ориентировочно 6-10 минут. В вечерние часы может возрастать до 8-11 минут.

В субботу и воскресенье в пиковые часы поезда курсируют каждые 6-7 минут, а вечернее время — каждые 9-11 минут.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".