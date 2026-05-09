Метро в Києві: як працює у травні

Одним з найпопулярніших видів транспорту у Києві є метрополітен. Саме потягами шанси дістатись вчасно у справах набагато вищі, адже не потрібно стояти у заторах. Крім того, у стінах підземки можна заховатись від російських атак.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Києві у травні 2026 року.

Святошинсько-Броварська гілка

Київський метрополітен має три гілки — синю, зелену та червону. Його підземелля нараховують 52 станції.

Перший потяг із крайньої станції метро "Академмістечко" відправляється о 05:51, а останній прибуває о 23:08. Зі станції метро "Лісова" можна дістатись з 05:51, об 23:30 прибуває останній потяг.

Оболонсько-Теремківська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Героїв Дніпра" відправляється о 05:30, а останній прибуває о 23:05. Зі станції метро "Теремки" потяги починають курсувати з 06:07, останній потяг доставляє пасажирів о 22:30.

Сирецько-Печерська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Сирець" відправляється рівно о 6 ранку, а останній прибуває о 23:06. Зі станції метро "Червоний хутір" можна добратися із 06:22, останній потяг доставляє пасажирів о 22:25.

В будні дні у годину пік (з 8 до 9-ї ранку) потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — орієнтовно 6-10 хвилин. У вечірні години може зростати до 8-11 хвилин.

У суботу та неділю у пікові години потяги курсують кожні 6-7 хвилин, а вечірній час кожні 9-11 хвилин.

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".