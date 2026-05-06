Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт График движения поездов в метро Киева: как и кто его составляет

График движения поездов в метро Киева: как и кто его составляет

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 07:32
Метро в Киеве: машинист рассказал, кто и по какому принципу составляет график движения поездов
Столичный метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно киевская подземка доставляет по делам тысячи пассажиров. В метрополитене действует четкий график, которого должны придерживаться работники. Машинист объяснил, почему изо всех сил пытаться вскочить в вагон поезда — далеко не лучшая идея.

Соответствующее видео обнародовал опытный машинист dmitrij.roda в TikTok, передает Новини.LIVE.

Четкий график движения поездов в метро

Машинист показал бумажный вариант графиков движения поезда, которого он должен ежедневно придерживаться. Их составляют инженеры метрополитена.

По словам специалиста, интервалы движения поездов зависят от нескольких факторов:

  • пропускной способности линии (от десяти до тридцати пар поездов);
  • наличия достаточного количества обслуживающего персонала (машинистов);
  • количества поездов в депо;
  • пассажиропотока.

Мужчина рассказал о графике движения поездов на синей Оболонско-Теремковской ветке столичного метро (М2).

Читайте также:

"В выходные дни у нас как правило 10 пар поездов. Парность означает, что на одной станций в один час проезжает 10 поездов. То есть в субботу и воскресенье интервал составляет ориентировочно 5-6 минут", — сказал специалист.

@dmytro.roda

График и расписание движения Часть 1 #foryou #метро #recommendations #DimitrijRoda #fou

♬ Vaporwave Dreams (Lofi) - ProdbySkyJackson

С понедельника по пятницу в утреннее время на синей ветке обычно 20 пар поездов — они курсируют каждые 2,5-3 минуты. В вечерние часы интервал увеличивается до 3-3,30 минут.

Машинист добавил, что информационный буклет с графиками движения поездов можно найти на каждой станции, на входе на платформу.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что при строительстве метрополитена в советские времена подземелья столицы рассматривали не только как транспортные узлы, но и как укрытие в случае войны и ядерной угрозы.

В случае опасности лучше выбирать глубокие станции, такие как "Арсенальная", "Вокзальная" или "Шулявская".

Также Новини.LIVE сообщали, как работает метро в Харькове в мае 2026 года. В частности, двери подземки открывают ежедневно с 5:30 и закрывают в 21:30. Также в подземке можно спрятаться от опасности во время воздушной тревоги.

Киев поезда станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации