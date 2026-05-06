Метро в Киеве: машинист рассказал, кто и по какому принципу составляет график движения поездов

График движения поездов в метро Киева: как и кто его составляет
Ежедневно киевская подземка доставляет по делам тысячи пассажиров. В метрополитене действует четкий график, которого должны придерживаться работники. Машинист объяснил, почему изо всех сил пытаться вскочить в вагон поезда — далеко не лучшая идея.
Соответствующее видео обнародовал опытный машинист dmitrij.roda в TikTok, передает Новини.LIVE.
Четкий график движения поездов в метро
Машинист показал бумажный вариант графиков движения поезда, которого он должен ежедневно придерживаться. Их составляют инженеры метрополитена.
По словам специалиста, интервалы движения поездов зависят от нескольких факторов:
- пропускной способности линии (от десяти до тридцати пар поездов);
- наличия достаточного количества обслуживающего персонала (машинистов);
- количества поездов в депо;
- пассажиропотока.
Мужчина рассказал о графике движения поездов на синей Оболонско-Теремковской ветке столичного метро (М2).
"В выходные дни у нас как правило 10 пар поездов. Парность означает, что на одной станций в один час проезжает 10 поездов. То есть в субботу и воскресенье интервал составляет ориентировочно 5-6 минут", — сказал специалист.
С понедельника по пятницу в утреннее время на синей ветке обычно 20 пар поездов — они курсируют каждые 2,5-3 минуты. В вечерние часы интервал увеличивается до 3-3,30 минут.
Машинист добавил, что информационный буклет с графиками движения поездов можно найти на каждой станции, на входе на платформу.
