Метро в Києві: машиніст розповів, хто та за яким принципом складає графік руху потягів

Графік руху потягів в метро Києва: як та хто його складає
Щодня київська підземка доставляє у справах тисячі пасажирів. В метрополітені діє чіткий графік, якого мають дотримуватись працівники. Машиніст пояснив, чому з усіх сил намагатися вскочити у вагон потяга — далеко не найкраща ідея.
Відповідне відео оприлюднив досвічений машиніст dmitrij.roda в TikTok, передає Новини.LIVE.
Чіткий графік руху потягів у метро
Машиніст показав паперовий варіант графіків руху потягу, якого він має щодня притримуватися. Їх складають інженери метрополітену.
За словами фахівця, інтервали руху потягів залежать від кількох факторів:
- пропускної спроможності лінії (від десяти до тридцяти пар потягів);
- наявності достатньої кількості обслуговуючого персоналу (машиністів);
- кількості поїздів у депо;
- пасажиропотоку.
Чоловік розповів про графік руху потягів на синій Оболонсько-Теремківській гілці столичного метро (М2).
"У вихідні дні у нас як правило 10 пар поїздів. Парність означає, що на одній станцій на одну годину проїжджає 10 потягів. Тобто у суботу та неділю інтервал складає орієнтовно 5-6 хвилин", — сказав фахівець.
З понеділка по п'ятницю у ранковий на синій гілці зазвичай 20 пар потягів — вони курсують кожні 2,5-3 хвилини. У вечірні години інтервал збільшується до 3-3,30 хвилин.
Машиніст додав, що інформаційний буклет з графіками руху потягів можна знайти на кожній станції, на вході до платформи.
