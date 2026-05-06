Метро в Києві: машиніст розповів, хто та за яким принципом складає графік руху потягів

Щодня київська підземка доставляє у справах тисячі пасажирів. В метрополітені діє чіткий графік, якого мають дотримуватись працівники. Машиніст пояснив, чому з усіх сил намагатися вскочити у вагон потяга — далеко не найкраща ідея.

Відповідне відео оприлюднив досвічений машиніст dmitrij.roda в TikTok, передає Новини.LIVE.

Чіткий графік руху потягів у метро

Машиніст показав паперовий варіант графіків руху потягу, якого він має щодня притримуватися. Їх складають інженери метрополітену.

За словами фахівця, інтервали руху потягів залежать від кількох факторів:

пропускної спроможності лінії (від десяти до тридцяти пар потягів);

наявності достатньої кількості обслуговуючого персоналу (машиністів);

кількості поїздів у депо;

пасажиропотоку.

Чоловік розповів про графік руху потягів на синій Оболонсько-Теремківській гілці столичного метро (М2).

"У вихідні дні у нас як правило 10 пар поїздів. Парність означає, що на одній станцій на одну годину проїжджає 10 потягів. Тобто у суботу та неділю інтервал складає орієнтовно 5-6 хвилин", — сказав фахівець.

З понеділка по п'ятницю у ранковий на синій гілці зазвичай 20 пар потягів — вони курсують кожні 2,5-3 хвилини. У вечірні години інтервал збільшується до 3-3,30 хвилин.

Машиніст додав, що інформаційний буклет з графіками руху потягів можна знайти на кожній станції, на вході до платформи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що під час будівництва метрополітену у радянські часи підземелля столиці розглядали не лише як транспортні вузли, а й як укриття у випадку війни та ядерної загрози.

У разі небезпеки краще обирати найглибші станції, як от "Арсенальна", "Вокзальна" чи "Шулявська".

