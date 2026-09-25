Путешествие с УЗ: появятся ли в приложении специальные отметки с датой выпуска вагонов

Проводницы «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Несмотря на постоянные атаки со стороны России, Укрзализныця старается своевременно и, по возможности, с комфортом доставлять пассажиров. Однако во время войны не стоит рассчитывать на стабильность перевозок, ведь враг постоянно уничтожает подвижной состав компании.

Один из пользователей соцсети Threads, andrii.khliakin, поинтересовался, можно ли при покупке билетов указать, какого года выпуска тот или иной вагон, передает Новини.LIVE.

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Новая отметка в приложении или на сайте УЗ

Один из пассажиров Укрзализныци рассказал, что на его выбор при покупке билетов влияет не только удобное время. Он поинтересовался у перевозчика, есть ли возможность в приложении и на сайте отметить, какого года выпуска тот или иной вагон.

"Каждый раз как в казино — будет ли что-то новое и приличное или старое и изношенное. Это тоже влияет на выбор: я бы выбрал, возможно, менее удобное время, но поехал бы в новом вагоне", — добавил он.

В Укрзализныце пояснили, что добавить соответствующую пометку в военное время невозможно из-за постоянных обстрелов железнодорожной инфраструктуры.

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"У нас постоянные потери подвижного состава из-за обстрелов, бывает так, что за 3–4 часа до отправления поезда из депо на посадку может произойти замена вагона. Идея разумная, как только стабилизируется ситуация с безопасностью", — пояснил перевозчик.

Одна из пассажирок добавила, что недавно бронировала места в вагоне СВ, однако он оказался "убитым", без розеток и отопления.

Дело в том, что накануне в Запорожье разбомбили поезд, поэтому переставили те вагоны, которые остались в наличии, чтобы люди смогли уехать.

В Укрзализныце подытожили, что во время войны нет гарантий, что пассажир поедет в том классе вагона, который забронировал.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця повысила тарифы на электрички. Новые тарифы были установлены в нескольких регионах. За самый дешевый билет придется заплатить не менее 30 грн (без комиссии).

Также Новини.LIVE писали о том, как действовать пассажирам Укрзализныци, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасно для здоровья. Путешественникам следует требовать соблюдения своих прав.