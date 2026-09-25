Подорож із УЗ: чи з'являться спеціальні позначки в додатку із датою випуску вагонів

Провідниці Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Попри постійні атаки Росії Укрзалізниця намагається вчасно та з комфортом за можливості доставити пасажирів. Проте під час війни не варто сподіватися на стабільність у перевезеннях, адже ворог постійно знищує рухомий склад компанії.

Один користувачів соцмережі Threads andrii.khliakin поцікавився, чи можна зробити помітку при купівлі квитків якого року випуску той чи інший вагон, передає Новини.LIVE.

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Нова позначка в додатку чи на сайті УЗ

Один з пасажирів Укрзалізниці розповів, що на його вибір під час придбання квитків впливає не лише зручний час. Він поцікавився у перевізника, чи є можливість у додатку та на сайті зробити помітку, якого року випуску той чи інший вагон.

"Кожен раз граєш в казино — чи буде щось нове притомне чи старе затаскане. Це також впливає на вибір, я би обрав, можливо, менш зручний час, але поїхав би на новому вагоні", — додав він.

В Укрзалізниці пояснили, що відповідну позначку додати у воєнний час неможливо через постійні обстріли залізничної інфраструктури.

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"У нас постійні втрати рухомого складу через обстріли, трапляється так, що за 3-4 години до відправлення поїзда з депо на посадку може бути заміна вагону. Ідея слушна, як тільки стабілізується ситуація у плані безпеки", — пояснив перевізник.

Одна з пасажирок додала, що нещодавно замовляла місця у вагоні СВ, проте він виявився "убитим", без розеток і опалення.

Річ у тім, що напередодні в Запоріжжі розбомбили потяг, тому перечипили ті вагони, що залишились в наявності, щоб люди поїхали.

В УЗ підсумували, що під час війни немає гарантій, що пасажир поїде у класі вагона, який забронював.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Укрзалізниця підвищила тарифи на електрички. Нові тарифи були встановлені у кількох регіонах. За найдешевший квиток доведеться викласти щонайменше 30 грн (без комісії).

Також Новини.LIVE писали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.