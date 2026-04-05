Станция метро "Ярослава Мудрого" в Харькове: чем уникальна, малоизвестные факты

Харьковский метрополитен принимает пассажиров. Фото: Харьковский метрополитен/Telegram

Метрополитен в Харькове является одной из визитных карточек города. Ежедневно подземкой добираются до работы и других локаций жители и гости первой столицы Украины. Стены метрополитена также защищают от дронов, бомб и ракеты, которыми часто атакует Россия.

Новини.LIVE подробнее расскажут о самой глубокой станции Харьковского метрополитена.

Станция метро "Ярослава Мудрого"

Самой глубокой станцией метро в Харькове является "Ярослава Мудрого". Она расположена на глубине 35 метров, между станциями "Киевская" и "Университет". До апреля 2024 года станция носила имя русского классика Александра Пушкина.

Ее дизайн также отражает архитектуру дворцов и театров пушкинских времен — белые мраморные стены на фоне темно-серых полов, декоративные решетки вентиляции и позолоченные светильники. Однако на фоне дерусификации и декоммунизации станцию переименовали в честь великого князя Киевской Руси.

Протяженность эскалатора станции составляет 365 ступеней, а высота подъема по вертикали - около 30 метров. За счет глубины на станции в разы ощутимее акустика.

Мало кто знает, но 1980-х годах подземелья станции "Пушкинской" использовали для коммерческих целей. В ее технологическом тоннеле выращивали шампиньоны. В нем круглый год сохранялась стабильная температура и грибы можно было выращивать в любое время года.

В подземке станции "Пушкинская" даже пробовали выращивать речную рыбу, однако из-за постоянного увеличения расходов проекты свернули.

Всего было в Харькове было изменено названия 12 станций.

Также Новини.LIVE писали о том, что местные жители Харькова рассказывают о том, что на одной из станций якобы обитает призрак.

Около 20 лет назад работникам метро поздно вечером сообщили, что на рельсы упал человек и исчез в тоннеле. Движение поездов было остановлено, все станции и тоннели тщательно осмотрели — однако никого так и не нашли.