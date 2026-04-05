Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Где в Харькове расположена самая глубокая станция метро и чем она уникальна

Где в Харькове расположена самая глубокая станция метро и чем она уникальна

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 07:32
Станция метро "Ярослава Мудрого" в Харькове: чем уникальна, малоизвестные факты
Харьковский метрополитен принимает пассажиров. Фото: Харьковский метрополитен/Telegram

Метрополитен в Харькове является одной из визитных карточек города. Ежедневно подземкой добираются до работы и других локаций жители и гости первой столицы Украины. Стены метрополитена также защищают от дронов, бомб и ракеты, которыми часто атакует Россия.

Новини.LIVE подробнее расскажут о самой глубокой станции Харьковского метрополитена.

Станция метро "Ярослава Мудрого"

Самой глубокой станцией метро в Харькове является "Ярослава Мудрого". Она расположена на глубине 35 метров, между станциями "Киевская" и "Университет". До апреля 2024 года станция носила имя русского классика Александра Пушкина.

Ее дизайн также отражает архитектуру дворцов и театров пушкинских времен — белые мраморные стены на фоне темно-серых полов, декоративные решетки вентиляции и позолоченные светильники. Однако на фоне дерусификации и декоммунизации станцию переименовали в честь великого князя Киевской Руси.

Протяженность эскалатора станции составляет 365 ступеней, а высота подъема по вертикали - около 30 метров. За счет глубины на станции в разы ощутимее акустика.

Мало кто знает, но 1980-х годах подземелья станции "Пушкинской" использовали для коммерческих целей. В ее технологическом тоннеле выращивали шампиньоны. В нем круглый год сохранялась стабильная температура и грибы можно было выращивать в любое время года.

В подземке станции "Пушкинская" даже пробовали выращивать речную рыбу, однако из-за постоянного увеличения расходов проекты свернули.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, от каких названий избавились в рамках декоммунизации в метрополитене Харькова. Так в последние дни 2015 года в городе переименовали станцию "Советскую" на "Майдан Конституции". Всего было в Харькове было изменено названия 12 станций.

Также Новини.LIVE писали о том, что местные жители Харькова рассказывают о том, что на одной из станций якобы обитает призрак.

Около 20 лет назад работникам метро поздно вечером сообщили, что на рельсы упал человек и исчез в тоннеле. Движение поездов было остановлено, все станции и тоннели тщательно осмотрели — однако никого так и не нашли.

Харьков история станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации