Головна Транспорт Де в Харкові розташована найглибша станція метро та чим вона унікальна

Дата публікації: 5 квітня 2026 07:32
Станція метро "Ярослава Мудрого" в Харкові: чим унікальна, маловідомі факти
Харківський метрополітен приймає пасажирів. Фото: Харківський метрополітен/Telegram

Метрополітен в Харкові є однією з візитівок міста. Щодня підземкою добираються до роботи та інших локацій жителі та гості першої столиці України. Стіни метрополітену також захищають від дронів, бомб та ракети, якими часто атакує Росія.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про найглибшу станцію Харківського метрополітену.

Станція метро "Ярослава Мудрого"

Найглибшою станцією метро у Харкові є "Ярослава Мудрого". Вона розташована на глибині 35 метрів, між станціями "Київська" та "Університет". До квітня 2024 року станція носила ім'я російського класика Олександра Пушкіна. 

Її дизайн також відображає архітектуру палаців та театрів пушкінських часів — білі мармурові стіни на тлі темно-сірих підлог, декоративні решітки вентиляції та позолочені світильники. Проте на тлі дерусифікації та декомунізації станцію перейменували на честь величного князя Київської Русі.

Протяжність ескалатора станції складає 365 сходів, а висота підйому по вертикалі — близько 30 метрів. За рахунок глибини на станції в рази відчутніша акустика.

Мало хто знає, але 1980-х роках підземелля станції "Пушкінської" використовували для комерційних цілей. У її технологічному тунелі вирощували печериці. В ньому цілий рік зберігалася стабільна температура і гриби можна було вирощувати у будь-яку пору року.

У підземці станції "Пушкінська" навіть пробували вирощувати річкову рибу, проте через постійне збільшення витрат проєкти згорнули.

Раніше Новини.LIVE розповідали, від яких назв позбулися в рамках декомунізації в метрополітені Харкова. Так в останні дні 2015 року і місті перейменували станцію "Радянську" на "Майдан Конституції". Загалом було в Харкові було змінено назви 12 станцій.

Також Новини.LIVE писали про те, що місцеві жителі Харкова розповідають про те, що на одній зі станцій нібито мешкає привид

Близько 20 років тому працівникам метро пізно ввечері повідомили, що на рейки впав чоловік та зник у тунелі. Рух потягів було зупинено, всі станції та тунелі ретельно оглянули — проте нікого так і не знайшли.

Харків історія станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
