В Ford работают над альтернативой F-150 Lightning — детали

Американская автомобильная компания Ford сообщила, что снимает с производства свой флагманский электропикап Ford F-150 Lightning. Однако вместо него на заводе начнут производить его EREV-версию в виде пикапа с расширенным запасом хода.

Об этом говорится на официальном сайте автопроизводителя.

Новый Ford F-150 Lightning

Отмечается, что хотя электрический грузовик снят с производства, компания работает над производством новой модели Lightning. Новый автомобиль будет оборудован бензиновым генератором, который будет подзаряжать аккумулятор во время поездки. Благодаря новому инновационному запас хода будет увеличен до более 1000 километров.

Автопроизводитель сообщил, что производство текущего F-150 Lightning заканчивается в этом году. Как и снятый с производства пикап, новая модель также будет производиться в центре Rouge Electric Vehicle Center компании Ford.

"Наш F-150 Lightning EREV следующего поколения будет не менее революционным. Он имеет все, что любят клиенты Lightning — почти мгновенный крутящий момент и полностью электрический привод. Но благодаря мощному генератору, обеспечивающему пробег более 1100 километров, он будет буксировать как локомотив. Буксировка тяжелых грузов и путешествия по бездорожью будут такими же легкими, как ежедневные поездки на работу", — сказал главный директор Ford по электромобилям, цифровым технологиям и дизайну Дуг Филд.

Ford также планирует заменить свой электрический коммерческий фургон для Северной Америки доступными версиями с бензиновым и гибридным двигателями. Он будет собираться на заводе Ford в Огайо.

