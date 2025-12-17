Відео
Ford відмовився від F-150 Lightning — що вироблятиме натомість

Ford відмовився від F-150 Lightning — що вироблятиме натомість

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 05:12
В Ford працюють над альтернативою F-150 Lightning — деталі
Електропікап Ford F-150 Lightning. Фото: Ford

Американська автомобільна компанія Ford повідомила, що знімає з виробництва свій флагманський електропікап Ford F-150 Lightning. Проте замість нього на заводі почнуть виробляти його EREV-версію у вигляді пікапа із розширеним запасом ходу.

Про це йдеться на офіційному сайті автовиробника.

Читайте також:

Новий Ford F-150 Lightning

Зазначається, що хоча електрична вантажівка знята з виробництва, компанія працює над виробництвом нової моделі Lightning. Новий автомобіль буде обладнаний бензиновим генератором, який підзаряджатиме акумулятор під час поїздки. Завдяки новому інноваційному запас ходу буде збільшено до понад 1000 кілометрів.

Автовиробник повідомив, що виробництво поточного F-150 Lightning закінчується цього року. Як і знятий з виробництва пікап, нова модель також буде вироблятися в центрі Rouge Electric Vehicle Center компанії Ford.

"Наш F-150 Lightning EREV наступного покоління буде не менш революційним. Він має все, що люблять клієнти Lightning — майже миттєвий крутний момент і повністю електричний привід. Але завдяки потужному генератору, що забезпечує пробіг понад 1100 кілометрів, він буксируватиме як локомотив. Буксирування важких вантажів і подорожі по бездоріжжю будуть такими ж легкими, як щоденні поїздки на роботу", — сказав головний директор Ford з електромобілів, цифрових технологій та дизайну Дуг Філд.

Ford також планує замінити свій електричний комерційний фургон для Північної Америки доступними версіями з бензиновим та гібридним двигунами. Він буде збиратися на заводі Ford в Огайо.

Раніше ми розповідали, експерти проаналізували коментарі в соцмережі Reddit, щоб скласти список найпопулярніших у світі країн, де таксисти найчастіше дурять туристів.

Також ми писали, що компанія Apple попіклувалася про мандрівників і додала функцію, яка допоможе уникнути поганого самопочуття в дорозі. Вона врятує тих, хто має високу схильність до закачування.

Ford модель автомобіль виробництво електромобіль
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
