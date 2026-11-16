Распродажа FlixBus и Bolt до 10 декабря: кто может воспользоваться скидками и какие условия для пассажиров

Пассажирка возле автобуса FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Популярный перевозчик FlixBus предоставляет некоторым пассажирам скидки на автобусные билеты. Путешественники могут значительно сэкономить на поездках по Европе.

Об этом говорится на официальном сайте FlixBus, передает Новини.LIVE.

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FlixBus предоставляет скидки пассажирам

Flix и Bolt расширили партнерство. До 10 декабря 2026 года пассажиры во Франции, Польше, Великобритании, Чехии, Швейцарии и Нидерландах могут воспользоваться эксклюзивными скидками, совмещая свою поездку с Flix с поездками Bolt.

Пользователи приложения Bolt получают 10-процентную скидку на поездки FlixBus. Воспользоваться скидкой можно через приложение Flix.

В свою очередь, выгоду получают пассажиры FlixBus, которые ещё не пользовались Bolt. Они получают скидки от 30 процентов на первые две поездки, забронированные через приложение Bolt.

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Сочетание различных видов транспорта не только позволяет сэкономить, но и дает путешественникам большую гибкость в планировании своих поездок.

"Наше сотрудничество с Flix показало, что путешественники стремятся к гибкости в выборе способа передвижения и охотно пользуются такими услугами, если они удобны и доступны по цене", — сказал глобальный руководитель отдела дистрибуции компании Bolt Михаил Кудла.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинские студенты могут дешевле путешествовать по Европе с FlixBus. Членам Erasmus Student Network доступна постоянная скидка 10% на автобусные билеты. Для этого нужна карта ESNcard и персональный промокод при бронировании.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине могут ввести обязательный GPS-мониторинг транспортных средств. Кроме того, планируется внедрение процедуры проверки автостанций. Ожидается, что новые правила могут повысить безопасность и качество перевозок.