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Головна Транспорт FlixBus та Bolt дарує знижки пасажирам: як заощадити на поїздках

FlixBus та Bolt дарує знижки пасажирам: як заощадити на поїздках

Ua ru
16 листопада 2026 21:22
Розпродаж FlixBus та Bolt до 10 грудня: хто може скористатися знижками та які умови для пасажирів
Пасажирка біля автобуса FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Популярний перевізник FlixBus дарує частині пасажирів знижки на квитки на автобус. Мандрівники можуть помітно заощадити на поїздках Європою.

Про це йдеться на офіційному сайті FlixBus, передає Новини.LIVE

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FlixBus дарує знижки пасажирам

Flix і Bolt розширили партнерство. До 10 грудня 2026 року пасажири у Франції, Польщі, Великій Британії, Чехії, Швейцарії та Нідерландах можуть скористатися ексклюзивними знижками, поєднуючи свою поїздку з Flix із поїздками Bolt.

Користувачі додатка Bolt отримують 10-відсоткову знижку на поїздки FlixBus. Скористатися знижкою можна через додаток Flix.

У свою чергу, вигоду отримують пасажири FlixBus, які ще не користувалися Bolt. Вони отримують знижки від 30 відсотків на перші дві поїздки, заброньовані через додаток Bolt.

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Поєднання різних видів транспорту не лише дає можливість заощадити, й а надає мандрівникам більшу гнучкість у плануванні своїх подорожей.

"Наша співпраця з Flix показала, що мандрівники прагнуть гнучкості у виборі способу пересування і охоче користуються такими послугами, якщо вони зручні та доступні за ціною", — сказав глобальний керівник відділу дистрибуції компанії Bolt Михайло Кудла.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українські студенти можуть дешевше подорожувати Європою з FlixBus. Членам Erasmus Student Network доступна постійна знижка 10% на автобусні квитки. Для цього потрібна картка ESNcard і персональний промокод під час бронювання.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні можуть запровадити обов’язковий GPS-моніторинг транспортних засобів. Крім того, також планується впровадження процедури обстеження автостанцій. Очікується, що нові правила можуть підвищити безпеку та якість перевезень.

подорож таксі автобуси Bolt знижки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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