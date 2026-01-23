Видео
Україна
Европейский аэропорт побил рекорд — чем поразил

Дата публикации 23 января 2026 15:40
Аэропорт в центре Европы удивил рекордным количеством пассажиров
Аэропорт Вены с воздуха. Фото: Flughafen Wien

Прошлый год стал историческим для Венского аэропорта. За год через главные воздушные ворота Австрии прошло более 32,6 миллиона пассажиров – больше, чем когда-либо в его истории.

Аэропорт фактически вернулся к полноценному доковидному масштабу и намного превысил все предыдущие показатели, сообщает Wienerborse.

Несмотря на рекорд, прогноз на следующий год более сдержанный. В Венском аэропорту ожидают около 28 миллионов пассажиров в 2026-м – то есть, заметно меньше, чем в этом году. Основная причина – сокращение маршрутов двух крупных лоукостеров.

Ryanair и Wizz Air часть рейсов переносят в Братиславу, постепенно меняя географию своих баз. Для Вены это означает меньший пассажиропоток, даже несмотря на стабильный спрос на авиапутешествия в регионе.

Высокие налоги сдерживают развитие

Генеральный директор аэропорта Юлиан Егер признает, что есть одна системная проблема. Это высокие эксплуатационные расходы. Прежде всего, речь идет об австрийском налоге на авиапассажиров, который делает Вену намного менее привлекательной, чем соседние аэропорты.

Чтобы удержать позиции, аэропорт уже пошел на шаги навстречу авиакомпаниям и уменьшил аэропортовые сборы на 4,6%.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
