Путешествие с УЗ: что делать, если поезд отбыл без пассажира

Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы предпочитают путешествовать на поездах Укрзализныци, ведь это довольно доступный вариант поездки. Однако из-за постоянных эвакуаций в связи с угрозой атак со стороны России каждый может растеряться и оказаться в ситуации, когда вышел на платформу на остановке, чтобы купить воду или сигареты, а поезд уехал без вас.

Проводница рассказала в TikTok, что нужно делать в такой ситуации, передает Новини.LIVE.

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Как действовать, если поезд уехал без вас

Проводница рассказала, что в таком случае, если поезд уехал без вас, стоит позвонить по телефону горячей линии Укрзализныци: 0-800-50-3111.

Пассажиру необходимо сообщить номер упущенного поезда и станцию, на которой он остался. Именно контакт-центр свяжется с начальником поезда. Он вместе с проводницей заберёт вещи пассажира.

После этого представители УЗ договариваются с пассажиром о том, где именно ему будет удобнее забрать свои вещи — на следующей станции или в конечной точке маршрута. Вещи будут храниться в надежном месте, пока их не вернут владельцу.

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Также Новини.LIVE писали, почему в поездах УЗ могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние работы пожаловалась одна из пассажирок поезда "Перемышль — Харьков". Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.