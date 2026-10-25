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Главная Транспорт Эвакуация УЗ: что делать, если поезд отправился без пассажира

Эвакуация УЗ: что делать, если поезд отправился без пассажира

Ua ru
25 октября 2026 16:39
Путешествие с УЗ: что делать, если поезд отбыл без пассажира
Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы предпочитают путешествовать на поездах Укрзализныци, ведь это довольно доступный вариант поездки. Однако из-за постоянных эвакуаций в связи с угрозой атак со стороны России каждый может растеряться и оказаться в ситуации, когда вышел на платформу на остановке, чтобы купить воду или сигареты, а поезд уехал без вас.

Проводница рассказала в TikTok, что нужно делать в такой ситуации, передает Новини.LIVE.

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Как действовать, если поезд уехал без вас

Проводница рассказала, что в таком случае, если поезд уехал без вас, стоит позвонить по телефону горячей линии Укрзализныци: 0-800-50-3111.

Пассажиру необходимо сообщить номер упущенного поезда и станцию, на которой он остался. Именно контакт-центр свяжется с начальником поезда. Он вместе с проводницей заберёт вещи пассажира.

После этого представители УЗ договариваются с пассажиром о том, где именно ему будет удобнее забрать свои вещи — на следующей станции или в конечной точке маршрута. Вещи будут храниться в надежном месте, пока их не вернут владельцу.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах по стране бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.

Также Новини.LIVE писали, почему в поездах УЗ могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние работы пожаловалась одна из пассажирок поезда "Перемышль — Харьков". Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.

Укрзализныця эвакуация правила путешествие поезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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