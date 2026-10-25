Подорож із УЗ: як діяти, якщо потяг вирушив без пасажира

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Багато українців обирають подорожі Укрзалізницею, адже це доволі доступний варіант поїздки. Проте через постійні евакуації через загрози атак Росії кожен може загубитися. може потрапити в ситуацію, коли вийшов на зупинці на перон, щоб придбати води чи сигарети, а потяг поїхав без вас.

Провідниця розповіла в TikTok, що потрібно робити в такій ситуації, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як діяти, якщо потяг поїхав без вас

Провідниця розповіла, що в такому випадку, якщо потяг вирушив без вас,варто звернутися за телефоном гарячої лінії Укрзалізниці: 0-800-50-3111.

Пасажиру буде необхідно повідомити номер пропущеного потяга та станцію, на якій він залишився. Саме контакт-центр зв'яжеться із начальником потягу. Він разом з провідницею забере речі пасажира.

Після цього представники УЗ з пасажиром домовляються про те, де саме йому буде зручніше забрати свої речі — на наступній станції чи на кінцевому маршруті. Речі будуть зберігатися в надійному місці, доки їх не повернуть власнику.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.

Також Новини.LIVE писали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.