Эвакуация из поезда УЗ с детьми: алгоритм действий и что взять с собой в путь

Девочка путешествует на поезде Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

Во время эвакуации из поезда пассажирам Укрзализныци необходимо взять с собой все самое необходимое и как можно быстрее покинуть вагон. Однако маленькие пассажиры нуждаются в дополнительном внимании и заботе. В частности, к поездке в новых реалиях Украины родителям стоит подготовиться более тщательно.

Об этом в комментарии Суспильне Новини рассказала инструктор по первой помощи и тактической медицине Наталья Бойко, передает Новини.LIVE.

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Эвакуация из поезда УЗ вместе с детьми

Инструктор посоветовала родителям взять с собой дополнительный рюкзачок для ребенка. Туда можно положить несколько перекусов и любимую игрушку, чтобы отвлечь ребенка от тревоги.

Специалистка подчеркнула, что родителям следует стараться не паниковать, ведь настроение как отца, так и матери передается ребенку.

"Просто успокойте его. Позаботьтесь о тепле, ведь дети очень подвержены переохлаждению, гипотермии, учитывая их физиологию. Поэтому позаботьтесь о какой-нибудь теплой одежде. Вы также можете положить, например, какую-нибудь куртку или что-то в этот рюкзак, чтобы вы могли утеплить ребенка", — добавила инструктор.

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По её словам, стоит всегда держать под рукой какой-нибудь тёплый напиток и еду.

Инструктор также порекомендовала пройти обучение по оказанию медицинской помощи. Родителям следует заботиться о своем ребенке не только с точки зрения комфорта, но и для того, чтобы спасти его. Она добавила, что в аэропорт вряд ли приедет скорая помощь за 20 минут.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализныцю. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. Укрзализныця останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Также Новини.LIVE писали о том , как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация из поезда завершена. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит пользоваться наушниками, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.