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Головна Транспорт Евакуація з поїздку УЗ із дітьми: що варто знати батькам

Евакуація з поїздку УЗ із дітьми: що варто знати батькам

Ua ru
9 жовтня 2026 17:32
Евакуація з потягу УЗ із дітьми: алгоритм, як варто діяти і що взяти в дорогу
Дівчинка мандрує потягом Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Під час евакуації з потяга пасажирам Укрзалізниці потрібно взяти із собою все найнеобхідніше та якнайшвидше залишити вагон. Проте молодші пасажири потребують додаткової уваги та турботи. Зокрема, до поїздки у нових реаліях українців батькам варто підготуватися ретельніше.

Про це в коментарі Суспільне Новини розповіла інструкторка з першої допомоги та тактичної медицини Наталія Бойко, передає Новини.LIVE.

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Евакуація з потягу УЗ разом з дітьми

Інструкторка порадила батькам взяти із собою додатковий рюкзачок для дитини. Туди можна покласти кілька перекусів та улюблену іграшку для того, щоб відволікати від тривоги.

Фахівчиня підкреслила, що батькам варто намагатися не панікувати, адже настрій як батька, так і матері, передається дитині.

"Просто заспокоїте її. Потурбуйтеся про тепло, бо діти дуже схильні до переохолодження, до гіпотермії, враховуючи фізіологію. Тому потурбуйтеся про якусь теплу одежу. Ви так само можете покласти, наприклад, якусь курточку або щось в цей рюкзак для того, щоб ви могли втеплити дитину", — додала інструкторка.

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За її словами, варто завжди тримати під рукою якесь тепле пиття та їжу.

Інструкторка також порекомендувала пройти навчання із медичної допомоги. Батькам варто опікуватися про свою дитину не тільки з точки зору комфорту, а й щоб врятувати її. Вона додала, що в посадку навряд чи приїде швидка за 20 хвилин. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.

Укрзалізниця евакуація поїзди війна в Україні
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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