Взрывы на Ближнем Востоке — как эвакуироваться украинцам из ОАЭ

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке остается нестабильной. К сожалению, многие украинцы также застряли в Объединенных Арабских Эмиратах — они не могут вернуться домой из-за десятков отмененных авиарейсов, но есть относительно безопасные маршруты.

О том, как эвакуироваться из Дубая и других городов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Маршруты из ОАЭ для украинцев

Отмечается, что по официальной информации правительства ОАЭ, в координации со странами региона созданы безопасные воздушные коридоры, которые сейчас позволяют осуществлять до 48 рейсов в час с возможностью дальнейшего увеличения этого показателя в зависимости от ситуации с безопасностью.

Путешественникам рекомендуют поддерживать связь со своими авиакомпаниями и не прибывать в аэропорты без соответствующего уведомления от перевозчика.

Кроме того, если вам надо срочно покинуть ОАЭ, на свое усмотрение и риск вы можете воспользоваться такими наземным маршрутом через автомобильный сухопутный пограничный переход КПП "Аль-Гувайфат — Аль-Батха" (Объединенные Арабские Эмираты — Королевство Саудовская Аравия).

Туда можно добраться трансфером или такси из г. Дубаи за 4-5 ч. в пути (460 км). Из Абу-Даби маршрут короче — 3-3.5 часа в пути (350 км).

Украинцы, которые пересекают границу с Королевством Саудовская Аравия через наземную границу (КПП "Аль-Гувайфат — Аль-Батха") могут оформить один из 2 типов виз:

eVisa (возможно оформить за 24-36 часов);

Visa on arrival (доступна для граждан Украины, оформляется непосредственно при пересечении границы).

В Европу, Великобританию, Турцию, Египет, Эфиопию можно долететь авиарейсами из аэропорта King Khalid International Airport (Riyadh). Он расположен в 555 км от границы с ОАЭ.

До Кипра, Турции, Египта и Эфиопии можно добраться через аэропорт King Fahd International Airport (Dammam), расположенный в 360 км от границы с ОАЭ.

