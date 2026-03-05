Видео
Главная Транспорт Эвакуация из ОАЭ — как можно эвакуироваться украинцам

Эвакуация из ОАЭ — как можно эвакуироваться украинцам

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 15:42
Взрывы на Ближнем Востоке — как эвакуироваться украинцам из ОАЭ
Отменены авиарейсы из-за войны на Ближнем Востоке. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке остается нестабильной. К сожалению, многие украинцы также застряли в Объединенных Арабских Эмиратах — они не могут вернуться домой из-за десятков отмененных авиарейсов, но есть относительно безопасные маршруты.

О том, как эвакуироваться из Дубая и других городов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Читайте также:

Маршруты из ОАЭ для украинцев

Отмечается, что по официальной информации правительства ОАЭ, в координации со странами региона созданы безопасные воздушные коридоры, которые сейчас позволяют осуществлять до 48 рейсов в час с возможностью дальнейшего увеличения этого показателя в зависимости от ситуации с безопасностью.

Путешественникам рекомендуют поддерживать связь со своими авиакомпаниями и не прибывать в аэропорты без соответствующего уведомления от перевозчика.

Кроме того, если вам надо срочно покинуть ОАЭ, на свое усмотрение и риск вы можете воспользоваться такими наземным маршрутом через автомобильный сухопутный пограничный переход КПП "Аль-Гувайфат — Аль-Батха" (Объединенные Арабские Эмираты — Королевство Саудовская Аравия).

Туда можно добраться трансфером или такси из г. Дубаи за 4-5 ч. в пути (460 км). Из Абу-Даби маршрут короче — 3-3.5 часа в пути (350 км).

Украинцы, которые пересекают границу с Королевством Саудовская Аравия через наземную границу (КПП "Аль-Гувайфат — Аль-Батха") могут оформить один из 2 типов виз:

  • eVisa (возможно оформить за 24-36 часов);
  • Visa on arrival (доступна для граждан Украины, оформляется непосредственно при пересечении границы).

В Европу, Великобританию, Турцию, Египет, Эфиопию можно долететь авиарейсами из аэропорта King Khalid International Airport (Riyadh). Он расположен в 555 км от границы с ОАЭ.

До Кипра, Турции, Египта и Эфиопии можно добраться через аэропорт King Fahd International Airport (Dammam), расположенный в 360 км от границы с ОАЭ.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания Emirates частично возобновила авиаперевозки.

Авиакомпании ОАЭ Etihad Airways, flydubai и Air Arabia также сообщили пассажирам о частичном возобновлении полетов после полного закрытия воздушного пространства над страной.

Также мы писали, что Emirates отказала россиянам в посадке на рейс из Мале в Дубай (ОАЭ) из-за их гражданства. Россиян даже не хотели сажать в самолет при условии, если в салоне появятся свободные места.

Кроме того, их даже не впустили внутрь терминала, ведь они мешали проходу других пассажиров.

авиарейсы война эвакуация путешествие посольство
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
