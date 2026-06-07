European Sleeper расширил маршрут поезда "Брюссель-Милан": как изменится расписание и остановки.

Поезд European Sleeper. Фото: European Sleeper

European Sleeper расширит маршрут своего нового ночного поезда "Брюссель — Кельн — Швейцария — Милан". С декабря 2026 года перевозчик добавит остановки в Антверпене, Брэде и Эйндховене. Благодаря расширению маршрута пассажиры смогут путешествовать ночным прямым поездом из Нидерландов в Италию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

European Sleeper расширил маршрут одного из поездов

Отмечается, что с 14 декабря 2026 года поезд "Брюссель-Милан" изменит расписание. Рейсы из Брюсселя, Нидерландов и Кельна будут курсировать в воскресенье, вторник и четверг вечером. Прибывать поезд в Швейцарию, Комо и Милан будет уже на следующее утро.

В обратном направлении поезда из Милана и Швейцарии будут отправляться в понедельник, среду и пятницу вечером, а прибывать в Кельн, Нидерланды и Брюссель во вторник, четверг и субботу утром.

Бронирование билетов на ночной поезд по маршруту Брюссель-Нидерланды-Кельн-Швейцария-Милан откроется 2 июня 2026 года.

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