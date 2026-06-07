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Главная Транспорт European Sleeper расширил рейс, который соединит популярные города ЕС

European Sleeper расширил рейс, который соединит популярные города ЕС

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 18:12
European Sleeper расширил маршрут поезда "Брюссель-Милан": как изменится расписание и остановки.
Поезд European Sleeper. Фото: European Sleeper

European Sleeper расширит маршрут своего нового ночного поезда "Брюссель — Кельн — Швейцария — Милан". С декабря 2026 года перевозчик добавит остановки в Антверпене, Брэде и Эйндховене. Благодаря расширению маршрута пассажиры смогут путешествовать ночным прямым поездом из Нидерландов в Италию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

European Sleeper расширил маршрут одного из поездов

Отмечается, что с 14 декабря 2026 года поезд "Брюссель-Милан" изменит расписание. Рейсы из Брюсселя, Нидерландов и Кельна будут курсировать в воскресенье, вторник и четверг вечером. Прибывать поезд в Швейцарию, Комо и Милан будет уже на следующее утро.

В обратном направлении поезда из Милана и Швейцарии будут отправляться в понедельник, среду и пятницу вечером, а прибывать в Кельн, Нидерланды и Брюссель во вторник, четверг и субботу утром.

Бронирование билетов на ночной поезд по маршруту Брюссель-Нидерланды-Кельн-Швейцария-Милан откроется 2 июня 2026 года.

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Стоимость билетов стартует от 29,99 евро за место в классе "Budget". Кровать в купе класса "Classic" обойдется от 49,99 евро. В стоимость билета входит перевозка багажа и постельное белье.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что на железнодорожных вокзалах Нидерландов заработает новая система. Искусственный интеллект будет выявлять оставленный багаж. Такой шаг поможет предотвратить перебои в графиках движения поездах.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает один из самых длинных железнодорожных маршрутов в Европе. Поезд будет курсировать через Краков, Прагу, Дрезден и Лейпциг. Маршрут протянется аж на 1 300 км.

Италия путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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