European Sleeper розширив маршрут потяга "Брюссель-Мілан": як зміниться розклад та зупинки.

Поїзд European Sleeper. Фото: European Sleeper

European Sleeper розширить маршрут свого нового нічного поїзда "Брюссель — Кельн — Швейцарія — Мілан". З грудня 2026 року перевізник додасть зупинки в Антверпені, Бреді та Ейндговені. Завдяки розширенню маршруту пасажири зможуть мандрувати нічним прямим потягом з Нідерландів до Італії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

European Sleeper розширив маршрут одного з потягів

Зазначається, що з 14 грудня 2026 року поїзд "Брюссель-Мілан" змінить розклад. Рейси з Брюсселя, Нідерландів та Кельна курсуватимуть у неділю, вівторок та четвер ввечері. Прибуватиме поїзд до Швейцарії, Комо та Мілана вже наступного ранку.

У зворотному напрямку поїзди з Мілана та Швейцарії відправлятимуться у понеділок, середу та п’ятницю ввечері, а прибуватимуть до Кельна, Нідерландів та Брюсселя у вівторок, четвер та суботу вранці.

Бронювання квитків на нічний поїзд за маршрутом Брюссель-Нідерланди-Кельн-Швейцарія-Мілан відкриється 2 червня 2026 року.

Читайте також:

Вартість квитків стартує від 29,99 євро за місце в класі "Budget". Ліжко в купе класу "Classic" обійдеться від 49,99 євро. У вартість квитка входить перевезення багажу та постільна білизна.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на залізничних вокзалах Нідерландів запрацює нова система. Штучний інтелект виявлятиме залишений багаж. Такий крок допоможе запобігти перебоям в графіках руху потягах.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запускає один з найдовших залізничних маршрутів у Європі. Потяг курсуватиме через Краків, Прагу, Дрезден та Лейпциг. Маршрут простягнеться аж на 1 300 км.