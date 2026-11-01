Пассажиры садятся в самолет. Фото: Новини.LIVE

Путешественники часто прикрепляют яркие ленты к своему багажу, чтобы их чемодан было легче узнать на багажной карусели в аэропорту. Однако мало кто подозревает, что такая хитрость, напротив, может создать проблемы.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

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Ленты на чемоданах

Сотрудник багажного отделения объяснил, что ленты, которые люди привязывают к своим чемоданам, могут вызвать проблемы при сканировании чемодана в багажном отделении.

Дело в том, что из-за таких аксессуаров чемодан часто не может быть отсканирован автоматически, и его приходится обрабатывать вручную. Из-за этого возрастает вероятность того, что багаж потеряется.

Лучше перед рейсом снять старые наклейки и ленты с чемодана, ведь они могут вызвать путаницу при сканировании. Кроме того, опытный сотрудник дал неожиданный совет по упаковке. Мужчина порекомендовал держаться подальше от марципана. Оказывается, эти сладкие лакомства по плотности подозрительно похожи на взрывчатку.

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Пассажиры, у которых в чемоданах есть эти сладости, рискуют не попасть на свой рейс.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места ещё до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали о том, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.